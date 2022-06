SOAPCHECK. Achter de schermen van het ‘Thuis’-huwelijk en ‘Lisa’ pakt uit met een stunt

TVOf het nu ‘Familie’, ‘Thuis’, ‘Neighbours’ of ‘Sturm Der Liebe’ is: het merendeel van de Vlamingen heeft wel een vaste afspraak met hun favoriete soap. Om tussen de uitzendingen door niet op uw honger te blijven zitten, houden wij de vinger aan de pols in soapland. Want niet alleen op de set, maar ook achter én naast het scherm valt er veel te beleven. Ontdek het elke week in onze soapcheck.

‘Thuis’: Sympathieke weergoden

Volledig scherm De twee dj’s van dienst in actie: Bram Spooren (Ilias) en Nawfel Bardad-Daidj (Adil). © Photonews

“Ik wilde graag een groot trouwfeest met veel volk, maar zo groot had ik het nu toch ook niet verwacht.” Tine Priem verwelkomde duidelijk ontroerd zo’n 1.700 soapfans in de Abdij van Herkenrode in Hasselt. Daar werd de huwelijksceremonie van haar personage Tamara met Bob (Christophe Haddad) nog eens werd overgedaan. De weergoden waren het bruidspaar duidelijk goed gezind, want bij aanvang van de ceremonie stopte het met regenen. Na de plechtigheid kregen alle aanwezigen bij een glaasje Feniks-bubbels de volgende aflevering in primeur te zien en een optreden van Mathias Vergels (Lowie). Meteen na zijn laatste noten gingen de hemelsluizen weer op. Zelfs de weergoden houden van Bob en Tamara. “De opnamen van het tv-huwelijk waren verspreid over verschillende dagen en op verschillende locaties, maar vandaag was het no stress en genieten met de fans. Het was zo fijn om dit samen met hen te mogen beleven”, aldus Tine na afloop.

Volledig scherm Het bruidspaar Tamara (Tine Priem) en Bob (Christophe Haddad) arriveerde met een schattige scooter met duo-zit. © Photonews

Volledig scherm De kleine Joppe, die peuter Leo in ‘Thuis’ speelt, met zijn echte ouders: de twee mama’s Stefanie en Nathalie. © Photonews

Volledig scherm Katrien De Ruysscher (Judith) en Yemi Oduwale (Dries) presenteerden een quiz. © Photonews

Volledig scherm Mathias Vergels (Lowie) sloot het ‘Thuis’-event af met een optreden met zijn begeleidingsgroep Het goede voorbeeld. © Photonews

Volledig scherm In de Herkenrodeabdij was er ook een mini-expo waar alle trouwjurken en smokings van de laatste vier bruiloften uit ‘Thuis’ stonden tentoongesteld. © Photonews

‘Familie’: Spoiler?

Volledig scherm Maxime De Winne in 'Familie' © VTM

Op enkele fansites van ‘Familie’ is een merkwaardige foto gedeeld, die een spoiler lijkt te zijn. Daarop is een niet zo vrolijke Quinten (Maxime de Winne) in gevangeniskleren te zien. Het personage belandt dus blijkbaar in de cel. Kijkers speculeren sinds die foto dat Quinten zich serieus in nesten zal werken door zijn contact met drugsbarones Mira. De rolstoelgebruiker was op zoek naar easy money om een dure rugoperatie in het buitenland te betalen, maar blijkbaar loopt zijn poging erg fout af.

‘Thuis’: Niet echt

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Lynn Van den Broeck (@lynn_vdbroeck)

Er hing op het huwelijk van Bob en Tamara niet alleen pure romantiek in de lucht. Er vloeiden jammer genoeg ook tranen en dan vooral omdat Viv (Lynn Van den Broeck) besloot te breken met haar Lowie (Mathias Vergels). Ze kon niet meer toezien hoe hij leed onder het moeten opbergen van zijn opspelende kinderwens. De actrice kwam na de uitzending nog even terug op de emotionele scène. “Toen ik in de lezing de break up tussen Viv & Lowie las, kreeg ik spontaan kippenvel en tranen in mijn ogen”, schreef ze. “Eerst en vooral omdat ik een emotioneel kieken ben, maar ook omdat ik wist dat het niet makkelijk zou worden om die scène te spelen. Natuurlijk zijn we in het echt meer dan ooit verliefd, maar toch was het raar om hem daar op die dansvloer te laten staan. En eerlijk, ergens deed het efkes echt zeer. Spelen, het blijft zo iets geks en het raakt onverwachts meer dan we denken. Maar wat ben ik fier op het resultaat, op onze ploeg en uiteraard op de man van mijn leven, die ik achteraf nog eens extra hard heb vastgenomen terwijl ik fluisterde in zijn oor: ‘Het is gelukkig niet echt.’ Merci, voor de fijne draaidagen samen. Een dreamteam blijven we sowieso, ook al is het wreed ambetant dat ik nu alleen naar de set moet rijden.” Waarmee de actrice tussendoor lijkt te verklappen dat de breuk tussen haar personage en Lowie dus niet slechts tijdelijk is.

‘Lisa’: Stunt

Volledig scherm Tinne Oltmans (Lisa), Oscar Willems (Jonas) © VTM

‘Lisa’ zorgt deze week voor een kleine stunt, want op donderdag 9 juni worden er uitzonderlijk drie afleveringen van de telenovelle na elkaar uitgezonden. In de vooravond staat de reguliere aflevering op het programma en na ‘Familie’ volgt dan nog een dubbelaflevering als seizoensfinale. Daarin staat het huwelijk van Lisa en Jonas centraal en krijgt met Hugo Sigal, bekend van het duo Nicole & Hugo, een opmerkelijke gastrol. De episode bevat naar verluidt genoeg cliffhangers om met spanning uit te kijken naar het volgende seizoen, dat na de zomer start. ‘Lisa’ is ondertussen al goed voor 285 afleveringen. Niet slecht voor een telenovelle die aanvankelijk maar voor één seizoen stond ingepland.

‘Thuis’: Ongeldig huwelijk?

Volledig scherm Tinne Priem en Christoph Haddad op het 'Thuis'-evenement © Photonews

Op het officiële ‘Thuis’-account op Facebook vroegen enkele kritische fans zich af of het recente huwelijk van Tamara en Bob in ‘Thuis’ wel rechtsgeldig is. De bruid antwoordde tijdens de ceremonie in het gemeentehuis immers ‘absoluut’ in plaats van met het traditionele ‘ja’. Volgens sommigen mag dat niet en telt de trouw daarom niet. Bij ‘Thuis’ schrok men wel van die theorie. “Het is niet de bedoeling van onze scenaristen om daar in de verhaallijn nog op terug te komen”, aldus ‘Thuis’-producer Hans Roggen. “Volgens onze interpretatie van de huwelijkswet is een jawoord niet verplicht. Maar mocht dat wel zo zijn, dan storen we ons daar niet aan. ‘Thuis’ is fictie en in de serie gaan we er van uit dat de twee tortelduifjes innig getrouwd zijn. Maar misschien moesten we voor in de toekomst toch eens informeren bij een jurist of kenner terzake?”

Gunter Van Campenhout is zo’n expert terzake. In een vorig leven was hij jarenlang de ene helft van de popgroep Mama’s Jasje, maar in 2000 stapte hij in de politiek en werd hij ook gemeenteraadslid in Stekene. Sinds 2013 is Gunter in die gemeente tweede schepen en voltrekt hij samen met de burgemeester zo’n 80 huwelijken per jaar. De voormalige gitarist was trouwens ook twee keer als schepen van de burgerlijke stand aan het werk te zien in het VTM-programma ‘Blind getrouwd’, want hij huwde Stijn en Joke in 2019 en Sven en Veerle in 2021. “Ik heb ondertussen al een paar honderd bruiloften ingezegend”, aldus Gunter. “De wet zegt terzake dat de beide partners niet alleen bevestigend , maar ook heel duidelijk hoorbaar moeten antwoorden. Ik vind het woord ‘absoluut’ zeer bevestigend en misschien zelfs nog meer dan gewoon ‘ja’. Ik reken dat antwoord dus goed bij een huwelijk. Mocht ik er naast zitten, dan lopen er in Stekene een paar koppels wiens huwelijk ongeldig is. Maar ik denk dat iedereen op beide oren kan slapen. En de ‘Thuis’-kijkers dus ook. (lacht)”

Volledig scherm Enkele van de bruidsjurken uit 'Thuis' © Photonews

Opvallend veel kijkers lieten trouwens wel blijken dat ze in de wolken zijn met de mooie trouwoutfit van bruid Tamara. Wie er op haar huwelijksdag ook zo wil uitzien, kan terecht bij linx-fashion.be. Die bruidswinkel leverde trouwens ook de drie vorige bruidsjurken in ‘Thuis’, namelijk die van Pauline, Christine en Judith.

‘Familie’: Met vlees

Volledig scherm Lize Feryn en Roel Vanderstukken in 'The Broken Circle Breakdown' © Fakkeltheater

‘Familie’-acteur Roel Vanderstukken (Benny) toert dit najaar door Vlaanderen met ‘The Broken Circle breakdown’, het bekende muziektheaterstuk van Johan Heldenbergh en Mieke Dobbels uit 2009. Het pakkende verhaal werd destijds trouwens ook al eens verfilmd door Felix Van Groeningen, die zo een nominatie kreeg voor de Oscar voor beste buitenlandse productie. Roel krijgt op de scène het gezelschap van Lize Feryn. Het stuk is te zien vanaf 6 april 2023 in de Rode zaal in het Fakkeltheater. “Ik moest niet lang nadenken toen ze mij vroegen voor deze rol”, aldus de acteur. “Mijn personage Monroe is een rol met vlees aan, want alle emoties die een mens kan voelen, passeren de revue. We spelen de voorstelling trouwens met een live band, die de bluegrass-muziek kent als zijn binnenzak.”

‘Thuis’: Samen de boer op

Volledig scherm Katrien De Becker als Tania in 'Thuis' © VRT

‘Thuis’-actrice Katrien De Becker (Tania) gaat samen met haar partner en acteur Johan De Paepe de boer op. Dit najaar trekken zij door Vlaanderen met ‘Pas de deux’, een grappige theatervoorstelling over de liefde in al zijn facetten. De twee spelen daarin elk vier personages en zijn te zien als een aarzelend koppel tijdens hun eerste blind date, als verliefde collega’s op het werk, als gehuwden op een feest en als broer en zus. De speellijst is nog niet helemaal compleet, maar wordt aangevuld op: paljas.be.

‘Thuis’: Altijd thuiskomen

Volledig scherm Amber Metdepenningen als Yasmine in 'Thuis' © © VRT

Amber Metdepenningen (11), die in ‘Thuis’ Peters dochter Yasmine speelt, wordt dezer dagen niet alleen in de tv-studio van ‘Thuis’ verwacht, maar staat ook op de set van de nieuwe langspeelfilm ‘Familie Claus 3’. Die wordt op dit moment opgenomen en eind dit jaar op Netflix en wellicht ook in de bioscoop verwacht. “Op deze set is het altijd thuiskomen bij deze super toffe cast en crew”, laat ze weten. In dit vervolg draait het kerstverhaal rond mama die in de kerstperiode een skivakantie heeft geboekt om de familie wat dichter bij elkaar te brengen. Maar opa en Jules en hebben in hun kerstwereld natuurlijk andere plannen op dat moment.

‘Lisa’: Stresske overwonnen

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Hilde De Baerdemaeker (@hilde_de_baerdemaeker)

‘Lisa’-actrice Hilde De Baerdemaeker (Suzanne) trok met haar gezin naar Turkije en deelde enkele vakantiekiekjes. Niet alleen was ze daar voor een deugddoende vakantie, maar ook om er les te geven. “‘Dit weekend voor het eerst yoga in het Engels gegeven op Silent Beach. Weer een klein stresske overwonnen en achteraf alleen maar complimenten gekregen van contente yogi’s. I love my life”, liet ze weten. Waarna VTM-collega Rani De Coninck antwoordde: “Ik was ook in dat hotel, toen ik zwanger was van onze Leon.”

‘Familie’: Magische wereld

Volledig scherm Kurt Rogiers (Lars) © VTM

Eerder raakte al bekend dat Kürt Rogiers (Lars) begin volgend tv-seizoen een tijdje uit ‘Familie’ zal verdwijnen. Pas nu is duidelijk geworden waarom. Kürt gaat niet alleen het nieuwe VTM-programma rond Pascale Naessens presenteren, maar zal dit najaar ook naar het theater trekken met ‘Het Donkere Spiegelbeeld’. Dat is de derde voorstelling rond het populaire Studio 100-programma ‘Nachtwacht’. De show is vanaf 1 oktober te zien in diverse steden en voor het eerst ook in Nederland, namelijk Roosendaal. “Het is een grote eer om een tijdje te mogen vertoeven in de magische wereld van de ‘Nachtwacht’. Dit is een fantastische rol en ik kijk enorm uit naar de reacties van het publiek”, aldus Kürt.

‘Familie’: Dag, Rita

Volledig scherm Jacky Lafon. © VTM

Na Willy Sommers en Camille heeft ook Jacky Lafon bevestigd voor ‘30 jaar Familie’-feest op zaterdag 17 september in de Lotto Arena. Haar personage Rita vertrok zeven jaar geleden in de serie op cruise en zo ook uit beeld. De organisatoren moesten wel een extra inspanning leveren om haar op de affiche te krijgen. Jacky had toegezegd, toen het feest nog in januari stond ingepland, maar door corona werd de datum verzet naar 17 september. Die dag stond Jacky aanvankelijk met haar zomerrevue in Het witte paard in Blankenberge. Die voorstelling van ‘Jubilee aan zee’ wordt echter geannuleerd. Het Witte Paard krijgt een schadevergoeding om alle reeds gekochte tickets om te boeken.

‘Neighbours’: Slot

Volledig scherm Een beeld uit 'Neighbours' © VTM2

Deze week vinden de allerlaatste opnamen plaats van de slotaflevering, die de 37 seizoenen van ‘Neighbours’ zal afsluiten. De episode van de Australische soap zal op 1 augustus op de Australische tv worden uitgezonden en extra lang duren: een uur. Het wordt een zeer nostalgische trip, want meer dan 20 voormalige acteurs zouden een korte comeback maken.

