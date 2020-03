Soapacteurs al twee weken noodgedwongen thuis: “Ik val terug op een uitkering” HL

29 maart 2020

10u00 1 tv De opnames voor de soaps liggen helemaal stil en dus zitten veel acteurs thuis zonder iets om handen. Voor de ene een welkom moment van rust, voor de ander een reden tot paniek. Wij polsten met enkelen hoe ze er voor staan.

24 april, dat is de datum waarop zowel ‘Thuis’ als ‘Familie’ hun laatste aflevering van het seizoen zullen uitzenden. Geen échte seizoensfinales, maar wel afleveringen met een spannend slot. De kijkers zullen hun favoriete soap dus met een cliffhanger zien eindigen, maar voor de acteurs zit het werk er al even op. De opnames van de soaps liggen ondertussen al twee weken stil. Wij polsten bij Annick Segal, Peter Bulckaen, Jeroen Van Dyck en Annie Geeraerts hoe ze er voorstaan.

Annick Segal: “ Ik ervaar dit soms zelfs als nieuwe wittebroodsweken”

“Ik volg alle regels strikt op en kom mijn huis niet meer uit”, aldus Annick Segal (Rosa in ‘Thuis’). “Ik ben de VRT dankbaar dat ik thuis mag blijven en daarom zal ik ook geen stomme dingen doen en naar buiten gaan. Er werd beslist om de opnamen van ‘Thuis’ stil te leggen en dat was logisch. Het risico voor onze gezondheid en die van de collega’s achter de schermen was te groot en ik kan ook geen scènes spelen op anderhalve meter afstand van mijn tegenspelers. Mijn tv-werk ligt compleet stil. Ik heb het geluk dat ik in het theater niks moest afzeggen. Mijn voorstelling liep al in januari in het Fakkeltheater en krijgt een vervolg, wat ik nu rustig kan voorbereiden. Zoals bij alle acteurs is mijn agenda compleet leeg. Gelukkig is dat minder moeilijk als je, zoals ik, vast in dienst bent. De VRT behandelt zijn personeel uitzonderlijk goed. Ik val niet zonder inkomen of job en ik ben daar heel dankbaar voor. Deze periode voelt nu zelfs een beetje als vakantie aan. Er ligt een stapel Italiaanse boeken op me te wachten en ik ben de schuiven van mijn kasten aan het aanpakken. Ik wil hier ten volle van genieten, want ik vermoed dat de echte zomervakantie misschien wel zal worden ingekort. Bovendien ben ik ook niet alleen thuis. Mijn man Rob nadert de pensioenleeftijd en nu kunnen we al een beetje oefenen op wat ons dan te wachten staat. Zoveel intens samen zijn is fijn. Ik ervaar dit soms zelfs als nieuwe wittebroodsweken. (lacht)”

Peter Bulckaen: “Ik loop thuis wat verloren”

“Sinds de lockdown loop ik thuis wat verloren”, geeft Peter Bulckaen (Mathias in ‘Familie’) toe. “Ik mis de dagelijkse routine van repeteren en opnemen. Deze werkloosheid is extra ingrijpend voor mij, want ik zou deze maand in het theater ook nog 11 voorstellingen spelen van ‘De Serviceclub’ en daarna 16 opvoeringen van ‘Zwijg, kleine’. Het is heel moeilijk om al die opdrachten precies op elkaar af te stemmen, zodat de planning klopt, maar het was me toch gelukt. En nu gaat dat allemaal niet door en moet alles worden uitgesteld. Maar tot wanneer? En sluit alles dan nog wel mooi aan? Ik ben noodgedwongen technisch werkloos, maar moet nog onderzoeken of ik als zelfstandig acteur ook in dat statuut pas en recht heb op een uitkering. Dat is nu nog onduidelijk. Het enige waar ik me nu aan optrek: het is mooi weer en ik geniet van mijn tijd bij mijn gezin.”

Jeroen Van Dyck: “Ik val terug op een uitkering”

“Ik ben werkloos bij ‘Familie’ én ‘Loslopend wild’, maar als zelfstandige”, zegt Jeroen Van Dyck, die pas recent in ‘Familie’ debuteerde als Tony. “Ik zal terugvallen op een uitkering, maar die is nu nog niet in orde. Vervelend, want ondertussen heb ik zelf ook enkele mensen op tijdelijke werkloosheid moeten zetten. In Antwerpen baat ik het restaurant Yam Tai uit, maar dat moest twee weken geleden de deuren sluiten. Wij verzorgen geen take away, dus al mijn personeel is al meer dan twee weken technisch werkloos.”

Annie Geeraerts: “Moet me financieel geen zorgen maken”

“Ik heb een vast contract, maar het is nog niet duidelijk of ze bij mij het systeem van economische werkloosheid zullen kunnen toepassen”, zegt Annie Geeraerts, die al 29 jaar Anna speelt in ‘Familie’. “Ze gaan het in elk geval aanvragen. Gelukkig moet ik mij om het financiële niet veel zorgen maken. Maar als deze crisis nog lang aansleept, gaan er veel collega’s in de problemen komen, dat weet je zo.”