Snor, baard of niets? Sam De Bruyn maakt zich op voor zijn eerste werkdag na zijn dubbele longontsteking KDL

26 september 2018

16u31

Sam De Bruyn verschijnt morgen, donderdag, voor het eerst opnieuw in de radiostudio van Qmusic nadat hij te kampen kreeg met een dubbele longontsteking. En daar hoort een 'transformatie' bij.

Begin vorige week maakte Sam De Bruyn in de ochtendshow op Qmusic al duidelijk dat hij zich wat ziek voelde, maar toen hij enkele dagen later naar de dokter trok, vertelde die hem dat hij een dubbele longontsteking had. Sam bleef daarop meer dan een week thuis om te herstellen, maar vanaf morgen, donderdag, duikt hij opnieuw de radiostudio in met zijn ochtendcollega's Heidi Van Tielen en Wim Oosterlinck. En daar hoort volgens Sam ook de transformatie van 'zieke' naar 'gezonde Sam' bij.

Op zijn Instagram Stories deelde Sam foto's van zijn 'ziektebaard' en de tussenstappen die hij nam om tot zijn baard- en snorvrije gezicht te komen.