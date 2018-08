Snoop Dogg wordt musicalster (in opvoering over zijn eigen leven) TK

14 augustus 2018

07u08

Snoop Dogg maakt een opmerkelijke carrièremove: hij wordt musicalster. De rapper trekt in oktober de theaters in om een op zijn leven geïnspireerd stuk op te voeren. De musical, getiteld 'The Redemption Of A Dogg', zal ondersteund worden door zijn muziek.

Snoop werkt samen met de bekende regisseur Je'Caryous Johnson en heeft Tamar Braxton als tegenspeelster. De 'Snoopsical' vertelt het verhaal van een man die strijdt met verschillende elementen in zijn leven. Aan de ene kant is hij een familieman en aan de andere kant geniet hij van beroemdheid en geld. Volgens de rapper wordt het 'urban theater zoals nog nooit eerder vertoond is'.

De aankomende musicalster maakt een korte tour aan de Amerikaanse oostkust en start op 5 oktober in Houston.