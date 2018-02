Snoop Dogg teaset gospelalbum met vijf nieuwe nummers EVDB

03 februari 2018

10u10 0 Showbizz Om zijn gospelalbum 'Bible of Love' te promoten heeft Snoop Dogg alvast vijf gospelliedjes uitgebracht. Het volledige album zou op 16 maart uitkomen.

'Bible of Love' zal het gospelalbum van Snoop Dogg heten. Op het dubbelalbum zullen 32 liedjes staan, en worden artiesten zoals Tye Tribbet, the Clark Sisters, Faith Evans and Rance Allen gefeatured. Volgens de iTunespagina komt het album uit op 16 maart. Tussen de nummers die Snoop Dogg uitbracht zat ook 'Words Are Few', het zeven minuten durende slotlied.