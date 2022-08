Snoop Dogg is volgend jaar te zien in ‘The Underdoggs’, een comedyfilm over American football

FILMHij gaf in februari al een optreden tijdens de Halftime Show van de Super Bowl, maar nu gaat Snoop Dogg (50) zelf het veld op. De Amerikaanse rapper is volgend jaar te zien als hoofdrolspeler in een nieuwe komische sportfilm met de toepasselijke titel ‘The Underdoggs’. “Het is een persoonlijk project aangezien ik al ruim vijftien jaar als footballcoach werk."

Snoop Dogg kruipt in de huid van Jaycen Jenning, een voormalige NFL-superster die in aanraking komt met de wet. Jaycen Jenning of 2Js,zoals hij genoemd wordt, besluit een jeugdfootballteam te coachen. Op die manier ontloopt hij niet alleen een gevangenisstraf, maar hoopt hij ook zijn prille carrière een boost te geven.

Voor Snoop is de film een project naar zijn hart. “‘The Underdoggs’ is een persoonlijk project aangezien ik al ruim vijftien jaar als footballcoach werk voor de Snoop Youth Football League”, vertelt Snoop over zijn organisatie dat kinderen in steden aanmoedigt om te gaan sporten. Samen met zijn zakenpartner Constance Schwartz-Morini startte hij in 2005 het mooie initiatief. “Ik hoop dat deze film de realiteit waar kinderen en volwassenen in hun buurt en de complexe wereld van football mee te maken hebben, volledig kan belichten”, besluit de Amerikaanse rapper in een verklaring.

Het script van de film, geschreven door Danny Segal en Isaac Schamis, is gebaseerd op een idee van Snoop Dogg en Schwartz-Morini. De rapper is niet alleen te zien in de hoofdrol van Metro Goldwyn Mayer’s aankomende film, maar hij heeft ook een beslissende rol achter de schermen. Hij produceert de komedie samen met Kenya Barris, de maker van Amerikaanse serie ‘Black-ish’. Charles Stone zal de film regisseren, die op 20 oktober volgend jaar in de bioscoop zal verschijnen.

