Snoop Dogg heeft een persoonlijke wietroller, en die heeft net opslag gekregen

Celebrities‘Smoke weed everyday’, luidt een van zijn nummers, en dat neemt Snoop Dogg (50) heel letterlijk. De Amerikaanse rapper heeft zelfs een vaste wietroller, die fulltime in dienst is. En de man heeft net opslag gekregen, met dank aan de inflatie.

Snoop Dogg heeft sinds 2019 iemand in dienst om zijn joints te draaien. Dat vertelde hij tijdens ‘The Howard Stern Show’, waar hij samen met Seth Rogen op bezoek was. “Wanneer je het zo druk hebt als ik, heb je daar geen tijd voor.” De wietroller weet precies wanneer Snoop dringend nood heeft aan een rookpauze. “De timing van die man is onberispelijk”, lacht de Amerikaan.

Hoeveel zo’n felbegeerde positie verdient? Dat gaat over zo’n 40.000 tot 50.000 dollar per jaar plus extra(ille)gale voordelen, zoals onbeperkte toegang tot wiet. Over het salaris deelde de rapper trouwens nog een update op Twitter: “Inflatie. Hij heeft opslag gekregen!”

Snoop is niet de enige rapper met een grote voorliefde voor het groene blad. Ook Kid Cudi liet al weten dat hij graag een persoonlijke wietroller zou hebben. Of hij die al heeft gevonden, is niet geweten.

