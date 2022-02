Snoop Dogg aangeklaagd voor seksueel misbruik

TV “Ik vond je net iets te sexy”: deze ‘De Bachelor’-kandidate deed ook al mee aan ‘K3 zoekt K3’

Wie op woensdag naar ‘De Bachelor’ heeft gekeken én een goed geheugen heeft, heeft misschien wel een bekend gezicht gespot. En dan hebben we het niet over Fabrizio Tzinaridis (30), maar wel over kandidate Karina. Na een eerder avontuur in ‘K3 zoekt K3’ in 2015 probeert de 29-jarige onderneemster uit Sint-Truiden nu om het hart van Fabrizio te veroveren.

