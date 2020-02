Snollebollekes-frontman Rob Kemps brengt boek uit MVO

17 februari 2020

11u01

Bron: ANP 0 Showbizz Met een eigen festival, uitverkochte GelreDomes en miljoenen streams hebben Snollebollekes aan ervaringen geen gebrek. Frontman Rob Kemps vult er dan ook zijn eerste boek mee, kondigde hij zondag aan op Instagram.

De pennenvrucht van de Nederlander heet ‘Randverschijnselen’ en komt begin volgende maand uit. Naast het wel en wee van de feestact, laat Rob de lezers ook een andere kant van zichzelf zien. “Mijn liefde voor Jacques Brel en Eddy Wally, mijn tijd in Parijs en mijn werk als gids op het kerkhof Père Lachaise”, somt hij op.

Volgens de cabaretier is het boek geen biografie, maar is het wel “biografisch getint”. “Een openhartig boek over mijn passies.”