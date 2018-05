Snoezig! Dit BV-prinsesje viert haar eerste communie in Disneyland EDA

05 mei 2018

11u49

Bron: Instagram 0 Showbizz Het zal misschien niet de grootste dag uit de rest van haar leven worden, maar haar jurk heeft er wel alle schijn van. Als een echte Disney-prinses mag deze BV-dochter (7) dit weekend haar eerste communie vieren, dat kan natuurlijk niemand anders zijn dan....

De dochter van fashionista Tanja Dexters: Valentina! De ex-Miss België deelde op Instagram deze überschattige foto van haar oogappel die zowat wordt opgeslokt door roze tule.

Het belooft alvast een onvergetelijk weekend te worden voor Tanja en 'de liefde van haar leven'.

Afgelopen week was Dexters een hele week te gast bij Gert Late Night, de talkshow van Gert Verhulst. Daar vertelde ze openlijk over haar liefde voor Valentina en hoe schuldig ze zich voelt tegenover haar dochter, omdat ze er naar eigen zeggen zo lang over doet om de breuk met Valentina's vader Miguel te verwerken. Haar nieuwe vriend helpt daar ongetwijfeld bij maar ook die brengt de nodige obstakels met zich mee omdat die 19 jaar jonger is, aldus Dexters.