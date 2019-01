Sneeuwman Olaf wordt vrouw in Broadwaymusical ‘Frozen’ MVO

16 januari 2019

08u11 0 Showbizz De rol van sneeuwman Olaf in de musicalversie van Disneyhit ‘Frozen’ wordt op Broadway voortaan door een vrouw gespeeld. Actrice Ryann Redmond gaat binnenkort de rol invullen.

Het is de eerste keer dat een vrouw de rol gaat vertolken. ‘Frozen’, gebaseerd op de immens succesvolle animatiefilm, ging een jaar geleden in première en trekt sindsdien volle zalen. In de speelfilm wordt de stem van Olaf ingesproken door acteur Josh Gad.

Redmond zal vanaf eind februari in de voorstelling te zien zijn. De hoofdrollen van prinsessen Elsa en Anna worden voorlopig nog gespeeld door actrices Caissie Levy en Patti Murin.

De recensies waren overigens zeer gematigd. Critici verwijten de voorstelling vooral een bombastische lege huls te bieden. Het is niet bekend wanneer ‘Frozen’ in België te zien zal zijn.