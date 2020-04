Sneer van NikkieTutorials naar Ellen DeGeneres nu internationaal nieuws Redactie

01 april 2020

16u33

De sneer die Nikkie de Jager (26), beter bekend onder de naam NikkieTutorials, in februari bij 'De Wereld Draait Door' uitdeelde aan Ellen DeGeneres is internationaal nieuws geworden. Diverse Amerikaanse sites als Insider BuzzFeed en Cosmopolitan schrijven over de uitspraken van de YouTube-ster nu de talkshowhost in eigen land steeds meer onder vuur komt te liggen.

Nikkie de Jager vertelde in februari bij ‘DWDD’ met weinig plezier terug te kijken op haar bezoek aan de Amerikaanse talkshow van Ellen DeGeneres. Ze was daar te gast om te praten over haar coming-out als transgender. De YouTube-ster voelde zich totaal niet welkom bij of op haar gemak gesteld door Ellen. “Kijk, het is bijvoorbeeld heel leuk dat jij vooraf wel ‘hallo’ komt zeggen’’, zei ze tegen presentator Matthijs van Nieuwkerk. “Ik ben hier in programma’s geweest en in andere landen, maar dat is gewoon een hele andere wereld. Het is een tikkie afstandelijker.”



Die uitspraken komen in een ander daglicht te staan na een tsunami van onverbloemde tweets de afgelopen weken. Die maakte in één klap een einde aan het menslievende en sociale imago van de 62-jarige Amerikaanse presentatrice. De discussie begon bij de Amerikaanse komiek Kevin T. Porter en een tweet die hij de wereld in stuurde, waarin hij stelde dat “we op dit moment allemaal een beetje vriendelijkheid nodig hebben”. “Je weet wel, dat waar Ellen DeGeneres het altijd over heeft!”

Kanttekening

De komiek maakte meteen een kanttekening. “Want ze is ook berucht als een van de meest gemene mensen”, schreef hij. “Reageer hierop met de meest krankzinnige verhalen die je hebt gehoord over Ellen, en ik zal voor iedere reactie $2 doneren aan de voedselbanken.” (Ex-)medewerkers noemden haar vervolgens onuitstaanbaar, tiranniek en wereldvreemd.



Inmiddels brokkelt het imago van Ellen steeds verder af. Terwijl haar contract afloopt, bezint ze zich op haar toekomst. Ondertussen pakken de Amerikaanse media elke dag uit met nieuwe verhalen. YouTuber Sebastian Williams deelde twee dagen geleden op zijn kanaal een video met de uitspraken van Nikkie. Dat filmpje is inmiddels ruim twee miljoen keer bekeken en zo belandde de uitspraken van de Nederlandse YouTube-sensatie ook in de Amerikaanse media, die daarmee weer een nieuwe stok hebben gevonden om mee te slaan.