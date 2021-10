‘Snackmasters’-winnaar Marcelo Ballardin over zijn echtgenoot: “Achter de schermen regelt hij alles”

Showbits Nora Gharib speelt griezelige weerwolf in nieuwe ‘Nachtwacht’-film: “Ook in het echt denken mensen dat ik gemeen ben”

15 oktober Vanaf 15 december kan je in de bioscoop kijken naar de derde film van de populaire Ketnetreeks ‘Nachtwacht’. Naast vaste waarden Gio Kemper, Louis Thyssen en Céline Verbeeck zal ook Nora Gharib te zien zijn in ‘De Dag van de Bloedmaan’. Zij werd voor de opnames helemaal getransformeerd in een griezelige weerwolf, een rol die haar helemaal op het lijf geschreven staat: “Ook in het echte leven denken mensen dat ik gemeen ben”. Ze vertelt erover bij Senne en Jarne in een nieuwe ‘Showbits’.