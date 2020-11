‘Snackmasters’-chef Anne-Sophie Breysem heeft een kinderwens: “Kyra wil geen kind dragen, dus als het zover is, zal ík zwanger worden”

Showbizz Fred van Leer wil "met rust gelaten worden” na ophef om seksfilm­pje

4 november De Nederlandse ‘Say Yes To The Dress’-presentator Fred van Leer (44) wil even met rust gelaten worden. Dat heeft zijn manager woensdag laten weten. “Fred richt zich op dit moment op zijn eigen gezondheid. Dat heeft prioriteit”, zegt ze.