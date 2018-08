Smeer eens wat Lesley-Ann Poppe op je gezicht DBJ

24 augustus 2018

17u26

Bron: HBVL 0 Showbizz Lesley-Ann Poppe (37) zal maandag 27 augustus haar eigen beautylijn voorstellen. Haar arrangement bestaat uit drie verzorgingslijnen, voor een jonge, verouderde en beschadigde huid.

De zakenvrouw uit Antwerpen kwam iets meer dan een jaar geleden op het idee om een eigen gamma beautyproducten te ontwikkelen en werkte daarvoor samen met een Nederlandse fabrikant. Het gamma kreeg de naam Lesley-Ann Poppe en bestaat uit drie lijnen. Eentje die de huid van jonge vrouwen moet voeden op basis van fruitzuur. Verder een anti-aginglijn voor dames vanaf 35 jaar die last ondervinden van de eerste signalen van huidveroudering. De derde collectie is bedoeld voor mensen met een beschadigde huid, bijvoorbeeld door het roken.” Poppe is fier toe te geven dat er geen testen op dieren zijn gebeurd in het proces. De producen zijn te koop vanaf 11 euro.

