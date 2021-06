‘Smallville’-actrice Allison Mack riskeert 15 jaar cel voor betrokkenheid bij sekte: “Grootste fout van mijn leven”

TV Babygeluk, twee ontvoerin­gen, bloedspat­ten en vooral veel mysterie: dit was de seizoensfi­na­le van ‘Familie’

25 juni Simon gegijzeld, Lars ontvoerd, Raven bijna gemolesteerd en een potje dat op overkoken staat... Wat was dat allemaal! Vrijdag was ‘Familie’ toe aan de seizoensfinale en de makers hadden duidelijk kosten noch moeite gespaard om een pittige cocktail van suspense, romantiek en enkele verrassende wendingen te serveren. Al bleven er na wat traditioneel de spannendste tv-avond van het jaar is, toch ook nog een pak vragen achter. Die zullen pas in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen beantwoord worden.