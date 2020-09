Pachamama Gesponsorde inhoud Slongs lanceert herfsthit Pachamama En The Voice Kids-winnares Gala zingt mee Bebat

12 september 2020

Ook achter de schermen zit Slongs, het vrolijke ex-jurylid van The Voice Kids, niet stil: de voorbije weken nam ze samen met Bebat ‘Pachamama’ op, een aanstekelijke song over haar grote liefde voor onze aardbol. Ontdek hier het nummer én het geslaagde gastoptreden van The Voice Kids-winnares Gala!

Onze aarde is onze thuis, zo simpel is dat”, vertelt Slongs. “We hebben maar één planeet en dus moeten we er goed voor zorgen.” De liefde voor onze aardbol heeft ze gemeen met Bebat. Slongs: “Het is een kleine inspanning om batterijen in te zamelen maar wel eentje met groot effect. Dat soort liefdevolle, actieve houding is cruciaal en daarover gaat mijn song.”

Het nummer Pachamama – wat Moeder Aarde betekent - klinkt optimistisch en bijzonder aanstekelijk en heeft alles om een hit te worden. Slongs: “De milieubezorgdheid is een zwaar thema, maar dat wil niet zeggen dat je het niet vrolijk kan brengen.” Ook de clip heeft een happy vibe en geeft zin om mee te dansen, precies wat de bedoeling is op TikTok…

En zoals beloofd mocht de winnaar van The Voice Kids 2020 mee achter de microfoon. Je hoort Gala niet alleen tijdens het refrein, ze zingt én danst ook in de clip.

Bekijk en beluister hier Slongs’ nieuwe song én ontdek het gastoptreden van The Voice Kids-finaliste Gala. Met het vrolijke nummer tover je niet alleen een glimlach op je gezicht, maar steun je ook de natuur! Voor elke honderd views van Pachamama plant Bebat, in samenwerking met Natuurpunt, namelijk 1 m² bos aan in Maldegem.



10.000 streams zijn dus goed voor 100 m² bos, 640.000 streams voor een bos zo groot als een voetbalveld. Waar wacht je op?!