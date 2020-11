Slongs heeft haar gehackte Instagram terug: “Ik heb meer informatie vrijgegeven dan goed voor mij was”

Fans van Slongs keken de voorbije dagen vreemd op, toen ze rare Instagram-posts in het Turks zagen passeren op hun tijdlijn. Uiteindelijk bleek het account van de zangeres gehackt, iets wat wel vaker gebeurt bij bekende figuren met veel volgers. Maar intussen is de Antwerpse helemaal terug op Instagram. “Na regen komt de zon Slongs! Ze mor zeker! Velen van jullie weten al dat ik vorige vrijdag gehackt ben. Instagram was plots overgenomen door Turkse vlaggen en gewelddadige filmpjes”, schrijft ze op Instagram. “De persoon in kwestie had een DM gestuurd met een claim van copyrightovertredingen op mijn account. Het zag er allemaal heel legit uit en leek rechtstreeks van Instagram te komen.”

De zangeres geeft toe dat ze meer informatie heeft vrijgegeven dan goed voor haar was. “Naïef als ik ben geloofde ik dat ik met Instagram in contact was. Wauw, what a mistake to make! Vervolgens hackte hij ook mijn Twitter-, Facebook- en Gmail-accounts. Voor mensen in mijn line of work is sociale media zeer belangrijk en volgers opbouwen is een werk van jaren. Ik voelde me verslagen, het was net of iemand bij mij thuis had ingebroken.”