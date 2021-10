Slongs eert Raymond van het Groenewoud in ‘The Best Of’: “Hij heeft me uit een donkere periode geholpen”

TV‘The Best Of’ zet vanavond Raymond van het Groenewoud in de bloemetjes, met een top vijf van z’n populairste songs volgens Vlaanderen. Tussen de gastartiesten is ook een plekje voorzien voor de Antwerpse rapster Slongs, die veel te danken heeft aan de rockende kleinkunstenaar. “Hij geloofde in mij op een moment dat ik dat zelf niet deed.”

Slongs (43) leerde Raymond kennen in 2016. Ter ere van de Vlaamse Feestdag op 11 juli werd een groots evenement georganiseerd op de Grote Markt in Antwerpen, waar ook van het Groenewoud (71) stond geprogrammeerd. Hij wilde maar al te graag dat Slongs hem vocaal zou bijstaan tijdens ‘Vlaanderen Boven’, zijn hit uit 1978. “Raymond wist dat zelf niet, maar hij heeft me geholpen om uit een donkere periode te klauteren”, legt de Antwerpse rapster uit. “Ik sukkelde in die periode met een burn-out, en had toen ook - vanuit het niets - last gekregen van paniekaanvallen. Ik kan moeilijk verwoorden hoe dat precies aanvoelde, maar geloof me maar als ik zeg dat het heftig was. Blijkbaar kwam dat allemaal voort uit faalangst. Ik had heel wat succes gekend met mijn eerste album, waardoor mijn tweede worp van datzelfde niveau moest zijn. Althans: die druk legde ik - zonder dat ik het zelf wist - aan mezelf op. Waardoor ik steeds harder van de regen in de drup verzeilde, tot ik niet meer dieper kon zakken. Ik was toen op een punt aanbeland waarop ik totaal geen zelfvertrouwen meer had. Ik vond mezelf een dikke, vette nul. Ik had ook totaal geen idee meer hoe ik een nummer moest schrijven. Ik had een writer’s block van hier tot in Timboektoe.”

“Maar precies op dat moment, dat ik het diepste zat, kreeg ik een telefoontje van Raymond”, vervolgt Slongs. “Hij vroeg toen of ik samen met hem ‘Vlaanderen Boven’ wilde brengen. Voor mij was dat een ongelofelijke opsteker. I mean: op een moment dat ik totaal niet meer in mezelf geloofde, deed iemand als Raymond dat wel. Dat gaf mij opnieuw een duw in de juiste richting. Als hij in mij gelooft, waarom zou ik - ook al zag ik het op dat moment zelf nog niet - dat dan ook niet doen? Het hielp ook dat onze samenwerking ontzettend goed verliep, en dat hij me vervolgens vroeg om samen een nummer te maken.”

Veel respect

In de aanloop naar die song - ‘Bonestaakdans’ - kreeg Slongs carte blanche op creatief vlak. Dat vertaalde zich in een bijzonder vlotte studiosessie. “Na twee takes was het perfect voor Raymond. En hij meende dat, want vervolgens mocht ik ook met hem mee op tournee. Dat heeft enorm veel gedaan voor mijn zelfvertrouwen, net zoals de gesprekken die we tijdens onze repetitiemomenten hadden. Raymond heeft toen, zonder dat hij het wist, de juiste dingen tegen me gezegd. En me laten lezen. Zo gaf hij me op een bepaald moment een boek mee over het soefisme, een mystieke tak uit de islam. Het doel van het soefisme is om jezelf beter te leren kennen, en dat heeft me enorm geholpen. Misschien is dat gek voor Raymond om dat nu te beseffen, maar voor mij was dat zo.”

Ook nadien onderhielden Slongs en Raymond hun vriendschapsband. “Na ‘Bonestaakdans’ vroeg ik Raymond om mee te werken aan een van mijn nummers, ‘Wat Je Doet Met Mij’. Er is heel veel respect tussen ons. Toen ik de vraag kreeg om hem mee te eren tijdens ‘The Best Of’, vond ik dat aanvankelijk dan ook geweldig. Raymond heeft zoveel voor mij betekend, en via deze weg kon ik iets terugdoen. Pas nadien besefte ik dat ik had toegezegd om met ‘Je Veux De L’Amour’ een nummer van fokking Raymond te brengen... voor de grootmeester zelf. Maar ik heb dat ontzettend graag gedaan. En ik leerde hierdoor Sandra Kim kennen. Win win! (lacht)”

