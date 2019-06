Slongs eert Nelson Mandela en Dalai Lama in haar eerste boek TK

27 juni 2019

07u11

Bron: GvA 0 Showbizz We kennen Slongs allemaal als de Antwerpse rapster met de Griekse roots, maar binnenkort gooit ze het over een andere boeg. In september brengt de artieste immers een eigen boek uit, getiteld ‘Lacht nor mij’.

In het boek vertelt Slongs waarom ze altijd zo opgewekt en positief is. “Het vraagt gewoon een beetje toewijding en zelfreflectie. En af en toe los met je smoel tegen de muur lopen”, aldus Charissa Parassiadis, Slongs echte naam, in de Gazet van Antwerpen. “Wat al mijn helden en heldinnen gemeen hebben, is dat ze hun eigen geest leerden kennen. Om daarna heilzame eigenschappen als vriendelijkheid en mededogen te versterken, en negatieve zoals haat en hebzucht te stoppen. Om te zoeken naar wat ons verbindt en niet naar wat ons onderscheidt.”

Ze wil die helden ook graag eren. Onder anderen Nelson Mandela, Jezus en de Dalai Lama passeren de revue. “Elk op hun manier hebben die helden mij gevormd, van onzekere puber tot vreedzame krijger.”