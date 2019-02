Slongs Dievanongs naar Hollywood als jurylid in talentenjacht ‘The World's Best’ SD

03 februari 2019

11u35 0 Showbizz De Antwerpse zangeres Slongs Dievanongs (40) maakt haar debuut als jurylid in een grote Amerikaanse tv-show. Dat vertelde ze in Wakker op Zondag op ATV. Ze wordt jurylid in een wereldwijde talentenjacht die gepresenteerd wordt door de populaire Britse talkshowhost James Corden.

‘The World’s Best’ moet het nieuwe paradepaardje van CBS worden en krijgt een grootse lancering na de Super Bowl, wat haast garant staat voor tientallen miljoenen Amerikaanse kijkers. Het gaat om een nieuwe talentenjacht waarbij acts van over de hele wereld hun kunsten komen vertonen, en niet alleen voor een Amerikaanse jury. Ze worden ook beoordeeld door vijftig entertainmentexperts uit de hele wereld, die gezamenlijk ‘the wall of the world’ vormen.

Tussen die experts duikt dus ook Charissa Parassiadis, of Slongs Dievanongs, op. In Wakker op Zondag vertelde de zangeres over haar eigen verbazing om gevraagd te worden voor een show die geleid wordt door supersterren. “Ineens stond dat meisje van de getto in Hollywood!”

‘The World’s Best’ wordt gepresenteerd door de Britse talkshowhost James Corden. De Amerikaanse jury bestaat uit actrice Drew Barrymore, dragqueen RuPaul en zangeres Faith Hill.

Of ‘The World’s Best’ ook in België op televisie komt, is nog niet bekend.