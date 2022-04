Slokoppen Metejoor en Angèle, een dankwoordje aan de kat van Bart Peeters en een “fuck you Poetin” van Bazart: dit waren de MIA’s

Het was twee jaar geleden en dus mocht het ietsje meer zijn. Paleis 12 daverde op z'n grondvesten met een levensgrote rollerdisco waarin Camille als popster van het moment de awardshow mocht openen. Al zwevend uit de nok van het Sportpaleis afdalen, deed ze al. Nu was het aan Brussel. Voor het eerst in de MIA-geschiedenis vloog een artieste boven de bühne. En dat bleek meteen het thema bij de blonde godin. Wanneer ze mocht aandraven in Regi zijn medley - die leek overigens recht uit een Sportpaleisshow te komen - vloog ze letterlijk op een maantje doorheen het spektakel. Qua visuals werd er deze MIA’s letterlijk alles uit de kast gehaald. Een rollerdisco was er al, een regenboogland en een levensgrote kop van Regi volgden - terecht, als winnaar van twee MIA’s voor ‘Hit van het jaar 2020’ met ‘Kom wat dichterbij’ en ‘Dance’. Net als een zwart-witshow van Sylvie Kreusch, winnaar van de MIA voor ‘Artwork’.

Sylvie Kreusch won de MIA voor 'artwork'.

Er werd met prijzen gegoocheld op deze dubbeleditie. Grote slokoppen, zoals verwacht, werden Angèle en Metejoor. Die eerste onderbrak zelfs speciaal haar promotour in Groot-Britannië om af te zakken naar haar thuisbasis. “Weet je dat in mijn hit ‘Bruxelles, je t’aime’ enkele Vlaamse woorden zitten? En die worden nu meegezongen door de héle wereld. Hoe cool is dat!”, sprak de koningin van de MIA’s. “Ik had nooit verwacht dat een liedje over Brussel zo zou aanslaan.” Haar duet met Dua Lipa, ‘Fever’ werd bekroond met de MIA voor ‘Hit van het jaar 2021'. “Ik ben echt heel trots. Dank u, Brussel. Ik wil echt iedereen bedanken”, sprak ze. Mocht Angèle nog mee naar huis nemen: de MIA voor ‘Solo vrouw’ en ‘Pop’. Haar prijzenkast aan MIA’s staat ondertussen op elf.

Angèle wint net als metejoor drie MIA's

De koning van de MIA’s daarentegen, Metejoor, kwam jaren geleden nog “gewoon naar de show kijken”, zo vertelde hij stomverbaasd op het podium bij de bekroning tot ‘Doorbraak’. “Dat zou wel tof zijn om ooit eens op dat podium te staan, en misschien wel een MIA te winnen. Ongelofelijk dat dat nu het geval is. Echt, dikke merci aan iedereen die mij gesteund heeft en altijd in mij geloofd heeft.” Metejoor werd naast ‘Doorbraak’ ook bekroond in de categorieën ‘Nederlandstalig’ en ‘Solo man’.

Aan leuke dankwoordjes trouwens geen gebrek deze MIA’s. Met op kop Bart Peeters. De MIA voor ‘Album’ droeg hij op aan zijn - jawel - ‘dikke kat’. “Heel simpel: die gaat elke ochtend met haar dik gat op de krant zitten”, lachte hij. “En dat was meteen de inspiratie voor mijn album ‘De kat zat op de krant’. Dus bij deze, bedankt liefste Poppy.” Zijn aantal MIA’s ligt met deze award bij op zeven. Bazart kaapte voor de vierde keer de MIA voor ‘Groep’ weg. “Merci, merci, merci! Een bekroning, zeker na ons laatste album”, sprak Mathieu Terryn. “Wil jij nog iets zeggen, Simon?” Waarop die luid en duidelijk “Fuck you, Poetin” riep. Onthaald op een luid applaus. En dat maakte meteen de link naar enkele politieke statements. Tourist LeMC mocht het podium op om de MIA voor ‘beste hiphop/R&B’ in ontvangst te nemen en sprak z’n steun voor het geteisterde land in Oost-Europa. “Leve Oekraïne”, klonk het in niet mis te verstane bewoordingen. Al kreeg ook Conner Rousseau een veeg uit de pan. De Vooruit-voorzitter oogstte een tijdje terug kritiek met een uitspraak over Brussel. “Als ik door Molenbeek rijd, voel ik me ook niet in België”, zei Rousseau in een interview met Humo. Dat was niet naar de zin van Tourist LeMC. “Natuurlijk is Molenbeek ook België”, stelde hij. Dat Conner ook zelf in de zaal zat, maakte het extra relevant.



Tourist LeMC en z'n echtgenote, Marta. Zij zag hoe haar partner alweer in de prijzen viel.

En plots sprak... Arno. In een gemonteerd filmpje uit eerdere interviews sprak de meester van de rock-’n-roll dat “Muziek de schoonste liefde van allemaal is.” “Muziek heeft mij nog nooit bedrogen. Het is ongelofelijk wat die geeft van kracht. Lichamelijk en psychisch. Muziek maakt alles één. Always look on the bright side of life”, klonken zijn woorden terwijl een schim van Arno langs de zeedijk van Oostende flaneerde. Een eerbetoon waar het hele Paleis 12 stil van werd. “En braaf zijn, hé”, klonk het nog, waarop een luid applaus en een staande ovatie volgde.

‘Vlaams populair’ ging dit jaar naar Willy Sommers. Hij moest elders optreden en kon er niet bij zijn. Wie er wel waren: de voltallige familie Jan Leyers en Paul Michiels. De mannen van Soulsister werden geëerd met een ‘Lifetime Achievement Award’. Naast de MIA’s werden er ook de Sectorprijzen uitgedeeld. Die werden de afgelopen weken al bekend gemaakt. Sylvie Kreusch won in de categorie ‘Artwork’ voor haar album ‘Montbray’. Stefaan Fernande werd postuum geëerd in de categorie ‘Auteur/componist’. Componist, uitgever en producer Jean Kluger mocht de ‘Sector Lifetime Achievement Award’ ontvangen. Balthazar mocht naast hun MIA voor ‘Alternative’ ook de sectorprijs voor ‘Live act’ mee naar huis nemen. Mauro Pawlowski kreeg de prijs voor ‘Muzikant’, Jasper Maekelberg voor ‘Producer’ en Charlotte Adigéry won de sectorprijs voor ‘Videoclip’ bij haar song ​ ‘Bear with me (and I’ll stand before you)’.

