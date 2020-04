Slippertje in ‘Thuis’: brave sloef Dieter bezwijkt voor meedogenloze Karin Hans Luyten

10 april 2020

20u50 0 showbizz Het vrijgezellenfeestje van Kobe in ‘Thuis’ is vrijdag onverwacht onvergetelijk geworden. Niet zozeer voor de aanstaande bruid en bruidegom, wel voor Dieter. De allerbraafste sloef die het altijd met iedereen zo goed meent en voor iedereen klaarstaat, raakte verstrikt in de netten van de meedogenloze Karin, die hem moeiteloos verleidde tot een slippertje. Ai, Dieter, toch.

Aanvankelijk leek de aflevering enkel rond het geluk van de aanstaande echtgenoten Kobe (Sid Van Oerle) en Paulien (Tina Maerevoet) te draaien, maar dat was buiten Dieter (Raf Jansen) en Karen (Kadèr Gürbüz) gerekend. Plots brak er iets bij de eeuwig naïeve goeierd en viel de man van Nancy (Ann Pira) pardoes voor de charmes van de uitgekookte advocate. Karin, altijd wel te vinden voor een rotstreek, is immers wat op de dool en dus ook op jacht, nu ze zich door haar Tom (Wim Stevens) in de steek gelaten voelt. Die heeft immers ontdekt wat de kijkers al veel langer weten, namelijk dat Reinhilde (Greet Rouffaer) helemaal niet werd aangerand door escort Dries (Yemi Oduwale) en dat Karin alles in scène heeft gezet en over het voorval staalhard blijft liegen. Er werd zelfs een officiële klacht tegen Dries ingediend, waardoor hij zijn job verloor. Tom is verbouwereerd en wil Karin niet meer zien. Vandaar dat ze haar vertier elders moest zoeken. En Dieter was haar makkelijkste slachtoffer. Het seksavontuurtje van de twee zal nog een tijd zal nazinderen, want dit krijgt volgende week een dramatisch staartje.



