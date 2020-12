‘Slimste Mens’-koppel Chibi Ichigo & Umi Defoort: “We doen alsof alcoholgebruik normaal is, maar het is veel schadelijker dan wiet”

Hasselt Leer Chibi Ichigo kennen na haar deelname aan ‘De Slimste Mens’: “Je zal me nooit meer horen zeggen dat er iets mis met mij is”

23 november Sinds haar deelname aan het populaire tv-programma ‘De Slimste Mens Ter Wereld’ valt steeds vaker de vraag: wie is Chibi Ichigo? Enkele afleveringen leerde ons al dat het de alias is van de Russisch-Belgische Sabina Nurijeva uit Hasselt, en dat ze noch in de quiz noch in de hiphopscene op haar mondje gevallen is.