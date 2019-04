Slechts één koppel blijft samen na 'Blind Getrouwd': “Het voelt goed nu”

JOLE

08 april 2019

21u53 0 Showbizz Vijf maanden na het experiment blijven Line en Victor nog als enige koppel over in Blind Getrouwd. De twee besloten tijdens het beslissingsmoment om getrouwd te blijven en investeerden sindsdien in hun relatie.

“Na een gesprek ergens half januari is het vanaf toen wel de positieve kant opgegaan. We hebben toen gezegd: we gaan het allemaal positief benaderen en in plaats van altijd over je gevoelens te praten ook eens goed lachen met elkaar”, aldus Victor. “Sindsdien is het allemaal met kleine stapjes naar boven gegaan.”

En die kleine stapjes wil het koppel ook in de toekomst blijven nemen. “We gaan verder doen zoals we bezig zijn”, zegt Line. “We gaan samen dingen doen. Niet omdat het moet, maar omdat we dat samen tof vinden en omdat het goed voelt nu. Zo kunnen we iets uitbouwen.”

Ook Victor is het daarmee eens. “Ik denk dat het onze kracht is dat we allebei op een tempo zitten dat goed voelt voor ons. En dat we niet het gevoel hebben dat we een megastap moeten nemen om er nieuw leven in te blazen.”

De andere koppels

Line en Victor blijven zo als enige koppel over. Na Joris en Annelies en Lenny en Jolien, besloten ook Tim en Elke en Stijn en Joke om niet langer getrouwd te blijven.