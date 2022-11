Slechts drie Vlamingen in Studio 100-productie ‘Les Misérables’: Ianthe Tavernier speelt dochter van Jonas Van Geel

Showbits Fans willen graag daten met Jana uit ‘Blind getrouwd’: “Maar ik mag niet zeggen of ik weer single ben of niet”

Hoe moeilijk is voor de koppels van ‘Blind getrouwd’ om hun finale beslissing om al dan niet samen te blijven ook geheim te houden voor kijkend Vlaanderen? Niet zo gemakkelijk, zo blijkt. Jarne spreekt erover met Jana van Jana en Christiaan. Zij waren de afgelopen weken het meest besproken koppel van dit seizoen omdat er meteen ‘magic’ in de lucht hing. Maar of ze nog altijd samen is met Christiaan, mag ze uiteraard nog niet verklappen. “Enkel mijn moeder en mijn zus zijn op de hoogte”, is het enige wat ze kwijt wil aan Showbits.

14 november