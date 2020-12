Slechterik Xander uit 'Thuis’ wordt Jezus in nieuwe musical

TV "Je wenst niemand het leven van onze personages toe": ‘Thuis' zorgt al 25 jaar voor lief, leed en spanning

22 december 'Thuis' wordt deze week 25. Reden genoeg voor een Vlaams volksfeest, maar die plannen werden noodgedwongen herleid tot een tv-special met fan Sven de Leijer in 'Vrede op aarde'. Hoe dan ook, met jaarlijks 220 afleveringen en elke dag 1,2 miljoen kijkers is de fictiereeks het absolute vlaggenschip van de openbare omroep. "We willen de wereld niet veranderen, maar zijn wel een relevant document van de tijdsgeest", aldus producer Hans Roggen.