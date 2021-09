Slechte kijkcijfers voor ‘K2 zoekt K3' in Nederland

Showbizz Het mogelijke plan B van Lynn Van Royen: “We staan niet genoeg in contact met de natuur”

25 september Over werk hoeft Lynn Van Royen (32), momenteel te zien in ‘Onder Vuur’ op Eén, zich voorlopig geen zorgen maken. Maar moesten de rollen ooit opdrogen, dan is er wel een mogelijk plan B. “Ik ben een opleiding herborist begonnen”, klinkt het in Gazet van Antwerpen.