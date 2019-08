Slecht voorteken voor Imanuelle Grives: Tomorrowland-dealer krijgt drie jaar cel Redactie

31 augustus 2019

10u15

Bron: AD 2 Showbizz De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft een 28-jarige Australiër veroordeeld tot drie jaar cel en 8000 euro boete. Dario B. werd deze zomer op Tomorrowland betrapt op dealen. De hoeveelheden drugs die hij bij zich had, zijn enigszins vergelijkbaar met de eveneens op het festival opgepakte actrice Imanuelle Grives. Zij staat over enkele weken voor dezelfde rechtbank.

De verdachte was op 25 juli op de camping druk in de weer met zijn gsm toen de politie hem in de gaten kreeg. Agenten volgden de twintiger en zagen hoe hij aan een festivalganger een zakje overhandigde en er geld voor kreeg. Achteraf bleek het om vijf xtc-pillen te gaan.



Dario B. werd staande gehouden en was in het bezit van 50 euro. In zijn tent werden verschillende drugs aangetroffen: 26 xtc-pillen, 13 dosissen lsd, 48 gram ketamine, 17 gram cocaïne en 27 gram hasj. De politie vond ook een geldsom van ruim 9000 euro.

Logeeradres

B. had beter moeten weten. Vier dagen eerder verrichte de politie ook al diverse arrestaties op het festival. Toen werd onder anderen de Rotterdamse Imanuelle Grives (34) opgepakt met meer dan 100 xtc- en amfetaminepillen, MDMA, 20 gram cocaïne en bijna 10 gram ketamine. Op haar logeeradres lagen nog meer drugs. Grives houdt nog steeds vast aan haar excuus dat ze drugs verkocht als voorbereiding op een nieuwe rol, maar het Openbaar Ministerie vindt dat verhaal twijfelachtig, zelfs al is inmiddels gebleken dat ze inderdaad in een misdaadfilm zou gaan spelen. Die film, ‘Suriname’, wordt momenteel opgenomen in Suriname. Grives’ rol is overgenomen door Fajah Lourens. Wat haar rol precies inhoudt, wilde de producent van de film slechts deels vertellen.

Deze week werd besloten dat de Nederlandse langer in voorlopige hechtenis blijft. Ook zij staat over enkele weken voor de correctionele rechtbank. Een datum is er nog niet.

Geld

Net als Grives, gaf ook Dario B. toe dat hij in verdovende middelen handelde op het festival en dat het gevonden geld de opbrengsten van drugsverkoop betrof. Hij zei er meteen bij dat hij tijdens het eerste weekend van Tomorrowland ook had gedeald.

Grives en Dario B. kennen elkaar niet, voor zover bekend. De Nederlandse actrice werd opgepakt samen met twee vriendinnen van 39 en 41 jaar oud. De oudste van de twee woont in Rotterdam, maar beiden hebben – aldus het Belgische Openbaar Ministerie – de Amerikaanse nationaliteit. De rolverdeling tussen de drie vriendinnen is niet duidelijk, maar volgens het OM trokken ze samen op. De twee Amerikaanse vrouwen zitten echter niet in voorlopige hechtenis. De advocaat van een van beide Amerikaanse dames zegt dat haar cliënt niks met de verkoop van de drugs te maken heeft.