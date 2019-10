Slecht nieuws voor de Belgische fans: Lewis Capaldi last concert in Brussel af KD

24 oktober 2019

13u58 0 Showbizz Slechts nieuws voor wie een ticket kocht voor het concert van Lewis Capaldi, dat vanavond in Brussel zou plaatsvinden. De zanger laat via Instagram weten dat zijn stem het begeven heeft. Ook de eerstvolgende shows in Nederland en Duitsland zijn afgelast. “Het spijt me heel erg”, aldus de zanger.

“Ik heb helaas slecht nieuws. Ik ben genoodzaakt om de volgende drie shows van mijn Europese tournee (in België, Nederland en Duitsland, nvdr.) af te zeggen”, vertelt de zanger op Instagram Stories. “Ik heb last van mijn stem. Bij mijn laatste concert in Parijs was ik mijn stem op het einde van de show bijna kwijt.”

Het concert dat vanavond in La Madeleine in Brussel zou plaatsvinden, gaat dus niet door. Fans die een ticket gekocht hebben, kunnen bij hun verkooppunt terecht voor een terugbetaling.