‘Slay’ en ‘Smash’ verkozen tot Kinder- en Tienerwoord van het Jaar

Karrewiet, het kinderjournaal van Ketnet, ging al voor de twaalfde keer op zoek naar het woord van het Jaar. De vorige winnaars waren ‘Ma stobbe’ (stop daarmee) in 2021, ‘Ewa Drerrie’ (hé gast) in 2020, ‘Karma’ (alles wat we doen, denken of zeggen, komt uiteindelijk weer bij onszelf terug) in 2019, ‘Boeie’ (wat maakt dat uit?) in 2018, ‘Ewa Ja’ (awel ja, het is nu zo, maar we maken er het beste van) in 2017, ‘dab’ (dansmove gebruikt als juichbeweging) in 2016, ‘beire’ (cool, geweldig, fantastisch) in 2015, ‘OMG’ (Oh My God) in 2014, ‘yolo’ (you only live once) in 2013, ‘kingsize’ (super) in 2012 en ‘boeieeeuhh!’ (saai) in 2011.