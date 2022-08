‘Slavendrijver’ Isabel vond dan toch de liefde bij Ivor in ‘B&B zoekt lief’: “De vonken moeten wel nog een vuurtje worden”

Getuige zegt dat R. Kelly haar “honderden keren” heeft misbruikt

Een vermeend slachtoffer van R. Kelly heeft donderdag in de rechtbank in Chicago verteld dat de zanger haar zeker honderden keren seksueel misbruikt heeft toen ze minderjarig was. De nu 37-jarige getuige, die onder het pseudoniem Jane getuigt, zou de persoon zijn die te zien is de seksvideo die ook al tijdens het proces tegen de zanger in 2008 als bewijs werd opgevoerd.

18 augustus