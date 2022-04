Slachtoffers ‘The Voice of Holland’ zijn nog altijd boos: “Kabinet, kom met onafhankelijk onderzoek”

“Alleen door goed onderzoek te doen kan er uiteindelijk echt recht worden gedaan aan de slachtoffers’', stelt Diekstra in gesprek met het ANP. De raadsman vreest dat verdere aarzeling om de misstanden aan te pakken uiteindelijk zal leiden tot afstel. “Door nu niet door te pakken verliezen we het momentum om de verandering te kunnen aanjagen die nodig is om de cultuur die leidt tot seksueel grensoverschrijdend gedrag te doorbreken”, aldus Diekstra. “Als je als overheid nu niets doet, kun je later niet meer met droge ogen zeggen dat je er alles aan gedaan hebt.’’

De aanstelling van Hamer volgde op de onthullingen over misstanden bij het RTL-programma ‘The Voice of Holland’. Tientallen slachtoffers spraken zich uit in en rond de uitzending van het programma Boos van Tim Hofman. Inmiddels liggen er meerdere aangiften tegen Ali B, orkestleider Jeroen Rietbergen en een regisseur van het programma.

Zoals bekend laat producent ITV een onderzoek uitvoeren door advocatenkantoor Van Doorne. Eerder was Diekstra daar al kritisch op omdat er geen sprake kan zijn van een onafhankelijk onderzoek door een advocatenkantoor dat door de eigen cliënt betaald wordt. “Van Doorne is per definitie een partijdige belangenbehartiger. Of er echt aan waarheidsvinding gedaan wordt is maar zeer de vraag en dit zorgt alleen maar voor nog meer wantrouwen onder slachtoffers", aldus de advocaat die toen al pleitte voor een onafhankelijke commissie. “Deze commissie moet onder leiding staan van iemand die zijn sporen al lang en breed heeft verdiend. Een oud-hoogleraar, een oud-generaal, ik noem maar wat. Op die manier dragen we bij aan een zo feitelijk en objectief mogelijke verslaglegging van wat er precies bij ‘The Voice of Holland’ is gebeurd.”