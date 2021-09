Slachtoffer van R. Kelly legt uit waarom ze hem 2 jaar geleden nog verdedigde: “Hij vertelde ons exact wat we moesten zeggen”

CelebritiesTwee jaar geleden verdedigde Azriel Clary, één van de vele slachtoffers van R. Kelly (54), hem nog in een interview met Gayle King. Maar ondertussen keerde Clary zich tegen de Amerikaanse zanger. Deze week was de vrouw opnieuw te gast bij King en in hun gesprek legt ze uit waarom ze Kelly twee jaar geleden nog zo hardnekkig verdedigde.

In maart 2019 waren Azriel Clary (22) en Joycelyn Savage (26) te gast bij ‘CBS This Morning’. Azriel en Joycelyn hadden destijds een relatie met de zanger en ontkenden de geruchten dat hij hen gevangen hield in zijn woning. Zo’n twee jaar later, enkele dagen nadat R. Kelly schuldig bevonden werd, was Clary opnieuw te gast in het programma. Dit keer legde het slachtoffer van de Amerikaanse zanger uit waarom ze destijds niet de waarheid verteld heeft. Naar eigen zeggen had R. Kelly haar ingefluisterd wat ze moest zeggen. In 2019 was Kelly namelijk in hetzelfde programma te gast en hij kwam voor zijn zogenaamde ‘vriendinnen’ aan het woord. “Hij zei tegen ons dat we boos moesten reageren”, aldus Clary.

Spijt

Het bleef ook niet bij een momentopname, want volgens Clary heeft R. Kelly hen wekenlang voorbereid op het gesprek. “We moesten elke dag oefenen wat we gingen zeggen. Hij liet ons vragen beantwoorden en wanneer hij het niet eens was met onze antwoorden, dan vertelde hij ons wat we moesten zeggen.” Na afloop was Kelly ook ‘erg gelukkig’ met hun uitspraken. Azriel zelf was iets minder blij met hoe ze destijds in beeld gekomen is. Zo had ze ‘meteen spijt’ van hoe ze zich gedragen had in het interview. “Ik was mezelf niet. Ik ben een lief en zachtaardig persoon, maar niemand heeft deze kant van mij te zien gekregen.”

Uiteindelijk heeft Clary de moed gevonden om de waarheid te vertellen, want ook zij getuigde op het proces tegen de Amerikaanse zanger. Zo vertelde de vrouw dat Kelly haar sinds haar zeventiende misbruikt heeft. “Het was vreselijk om al die momenten opnieuw te beleven”, vertelde ze in haar interview met King. “Maar het is nooit te laat om wakker te worden en om je leven weer in eigen handen te nemen. Ik heb mezelf alles vergeven en dat was voor mij het belangrijkste.”

