Slachtoffer van R. Kelly laat van zich horen in de rechtbank: “Hij sloeg me en wurgde mij tot ik buiten westen was”

CelebritiesDe rechtszaak tegen R. Kelly (54) is deze week begonnen. Jerhonda Pace, die op 16-jarige leeftijd misbruikt werd door de Amerikaanse zanger, is één van de eerste slachtoffers die haar zegje doet in de rechtbank.

Toen ze R. Kelly voor het eerst leerde kennen, was Jerhonda in de wolken. Tijdens hun ontmoeting was ze amper 16 jaar oud en voor haar was de Amerikaanse zanger haar idool. Alleen is haar beeld van Kelly ondertussen drastisch veranderd. Afgelopen woensdag vertelde ze in de rechtbank dat R. Kelly haar seksueel misbruikt heeft toen ze minderjarig was. Daarnaast is er ook sprake van fysiek en emotioneel misbruik.

Jerhonda Pace, die ondertussen 28 is, is meteen ook het eerste slachtoffer dat haar zegje doet in de rechtbank. Uit haar getuigenis blijkt onder meer dat ze van R. Kelly enkele zeer strikte regels moest volgen. Zo dwong hij haar om hem ‘daddy’ of papa te noemen. Wanneer Robert Sylvester Kelly, de echte naam van de zanger, een kamer binnenwandelde, moest ze hem steeds begroeten. Toen Jerhonda op een dag vergat om iets tegen de zanger te zeggen, kreeg ze het meteen hard te verduren. “Hij sloeg me en begon mij te wurgen tot ik buiten westen was”, aldus Pace. Daarnaast vertelde Jerhonda ook dat hij op een dag plots in haar gezicht spuugde en haar dwong om haar hoofd - uit schaamte - naar beneden te houden. Vervolgens zou het seksueel misbruik plaatsgevonden hebben.

Valse beloftes

De 28-jarige Jerhonda Pace is niet de enige vrouw die betrokken is in de rechtszaak tegen de zanger. Een andere vrouw die betrokken is in de rechtszaak was zeventien jaar oud toen ze R. Kelly leerde kennen op zijn van concerten. De Amerikaanse zanger was destijds al 48. Het slachtoffer, dat de naam Zel kreeg in de rechtbankdocumenten, geeft toe dat ze destijds hoopte dat de zanger haar carrière een boost zou geven. Toen ze niet veel later met hem afgesproken had in een hotel kreeg ze van hem te horen dat hij “eerst stoom moest aflaten”. Vervolgens beweerde hij dat hij van haar “de nieuwe Aaliyah” zou maken. Een succesvolle zangeres is de zogenaamde Zel nooit geworden, maar wat ze van R. Kelly wel gekregen heeft, is herpes. Volgens de aanklagers heeft de Amerikaanse zanger deze soa ook bewust overgedragen op zijn slachtoffers.

Volgens Maria Cruz Melendez, één van de aanklagers, is R. Kelly niet meer dan een roofdier. Volgens haar gebruikte Kelly zijn bekendheid om zijn slachtoffers te misbruiken en dat puur voor zijn eigen genot. “Hij deed zich voor als een mentor, maar eenmaal hij hun aandacht had, zat er voor hen niets anders op dan zijn regeltjes te volgen. “Hij behandelde deze personen als objecten wiens enige taak was om naar hem te luisteren.”

Blijft ontkennen

R. Kelly zelf blijft alles hardnekkig ontkennen. Volgens zijn advocaten zijn de slachtoffers in kwestie op zoek naar wraak omdat hun relatie niet geëindigd is zoals ze gehoopt hadden. Uit één van hun andere argumenten blijkt dat de meisjes “wisten wat hen te wachten stond” en dat ze de zanger “bewust opgezocht hebben”. “Wij geloven dat deze getuigenissen stuk voor stuk zullen verkruimelen. Jullie hebben ontzettend veel leugens te horen gekregen. Zelfs de overheid zou dit web van leugens niet kunnen ontrafelen”, aldus Nicole Blank Becker, één van de vier advocaten van R. Kelly. Jerhonda Pace werd door het juridische team dan weer omschreven als “een superfan die geobsedeerd was door de zanger”.

Zowel de aanklagers als de advocaten zijn dus van plan om het spel hard te spelen. Voorlopig ziet het er nochtans niet goed uit voor de Amerikaanse zanger. Enkele weken geleden zijn er nog maar eens nieuwe beschuldigingen opgedoken. De getuigenissen in kwestie waren afkomstig van twee mannelijke slachtoffers die op het moment van het misbruik minderjarig waren. Als de jury binnenkort besluit dat R. Kelly schuldig is, hangt hem dan ook een zware straf boven het hoofd. De Amerikaanse zanger moet dan wellicht voor minstens tien jaar de gevangenis in, maar de kans is groot dat hij gedurende de rest van zijn leven in de cel moet verblijven.

