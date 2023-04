Slachtoffer van Jeroen Rietbergen doet verhaal bij Nederlandse regeringscommissaris: “Heel blij met de steun”

Celebrities Olivia Wilde haalt hard uit naar ex-man Jason Sudeikis: “Hij betaalt geen kinderbij­slag”

Olivia Wilde (39) beschuldigt haar ex-man Jason Sudeikis (47) ervan geen kinderbijslag te betalen sinds hun breuk in 2020. Dat is te lezen in rechtbankdocumenten die magazine ‘The Blast' kon inkijken. De ex-geliefden zijn al een tijdje verwikkeld in een bittere voogdijstrijd over hun twee kinderen: Otis (8) en Daisy (6).