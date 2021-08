Slachtoffer getuigt dat R. Kelly haar dwong tot abortus: “Ik moest mooi en onschuldig blijven”

CelebritiesEr heeft een nieuwe getuige gesproken tijdens de rechtszaak rond de Amerikaanse zanger R. Kelly (54). Die wordt ervan beschuldigd dat hij een soort netwerk zou hebben opgezet om seksueel misbruik, mensenhandel en omkoping te kunnen plegen. De 23-jarige vrouw vertelde in de rechtbank dat R. Kelly haar opzettelijk met een soa had besmet, dat hij haar vervolgens had uitgescholden én tot abortus had gedwongen. Dat meldt de New York Times.

De getuige, die het pseudoniem Zel gebruikt, vertelde de rechtbank in New York dat ze tijdens hun eerste ontmoeting slechts 17 jaar oud was, terwijl de ‘I Believe I Can Fly’-zanger destijds 48 was. De twee zouden elkaar hebben ontmoet tijdens een tour van de zanger in 2015. Het vermeende slachtoffer zou onder valse voorwendselen voor een auditie naar de hotelkamer van de zanger zijn uitgenodigd. Eenmaal in de kamer moest de vrouw naar eigen zeggen eerst met de zanger naar bed, voordat ze mocht zingen.

Mooi en onschuldig

Nadat hij hoorde dat ze zwanger was geworden, drong hij er bij haar op aan om een abortus uit te voeren. “Hij zei: ‘Je moet naar dat abortusgedoe kijken, want je moet dat lichaam houden’.” Zel las vervolgens verschillende zinnen voor aan juryleden en getuigde dat ze die begon op te schrijven rond de leeftijd van 17. Ze moest “mooi” en “onschuldig” blijven om R. Kelly aan zijn moeder en kind te herinneren. Ze moest op de leiding van de zanger vertrouwen, zonder tegenspreken. Ook moest ze hem positieve citaten en bevestigingen geven om hem ‘op te tillen’.

Als ze die regels overtrad, zei Zel, zou ze ‘gekastijd’ worden, de term van de zanger voor het harde pak slaag dat hij zou uitdelen. R. Kelly dwong haar vaak om haar ondergoed uit te doen en liet blauwe plekken en huidwonden achter, vertelde ze de juryleden. “De fysieke mishandeling vond bijna elke twee tot drie dagen plaats”, zei ze, terwijl haar stem brak van emotie.

Volledig scherm Een schets van R. Kelly tijdens het proces. © REUTERS

Maat 47

Eén keer was R. Kelly bijzonder overstuur omdat Zel haar beste vriendin een sms had gestuurd om alles te vertellen. Hij sloeg haar over haar hele lichaam, vertelde ze de juryleden. Toen haalde hij een Nike-sneaker - maat 47 - uit zijn kast. “Hij bleef me slaan totdat ik uiteindelijk brak”, getuigde Zel. Ze voegde eraan toe: “Ik probeerde van hem weg te rennen en terug te vechten. Maar ik was geen partij voor hem.”

Ze herinnerde zich ook dat ze op haar zeventiende de diagnose herpes kreeg. Ze getuigde dat ze R. Kelly vertelde over het ongemak dat ze voelde tijdens het vrijen, maar dat hij het weglachte. Uiteindelijk vertelde ze de juryleden: “Het kwam tot het punt dat ik fysiek niet eens meer kon lopen.”

Tijdens de eerste week van het proces getuigde een van de oude artsen van meneer Kelly dat hij in 2007 was begonnen met de behandeling van de zanger voor herpes - minstens acht jaar voordat hij Zel ontmoette - en hem op de hoogte bracht om seksuele partners te informeren dat hij de aandoening had. Maar Kelly toonde zich niet bezorgd toen Zel haar diagnose en behandeling besprak, zei ze. “Hij was geïrriteerd en vertelde me dat ik dat van iedereen had kunnen krijgen”, zei Zel. “Ik vertelde hem dat ik alleen intiem met hem was geweest.”

Daddy

Volgens de aanklagers heeft de zanger “een team van toegewijde medewerkers en naasten om zich heen verzameld met het doel zijn persoon te verheerlijken en zijn wensen en eisen te vervullen”. Kelly zou hierbij zijn nauwe contacten uit de muziekwereld hebben ingezet voor “criminele doeleinden”. Er zijn inmiddels een paar vermeende slachtoffers aan het woord gekomen in het proces. Een vrouw vertelde dat R. Kelly haar dwong zichzelf te verkleden als scoutingmeisje. Ook zou ze de zanger altijd “Daddy” moeten noemen en zou ze om toestemming hebben moeten vragen als ze wilde eten, drinken of bellen met iemand.

