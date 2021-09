Slachtoffer Bill Cosby verbreekt stilzwijgen met eerste interview op televisie: "Hij is een seksueel, gewelddadig roofdier”

In haar memoires, genaamd ‘The Moment, beschrijft Constand haar vriendschap met Cosby. Ze ontmoette de televisiester op Temple University in Philadelphia, waar ze aan het basketbalprogramma werkte. Op een avond in januari 2004 slikte ze pillen die hij aanbood, in de veronderstelling dat het kruidenproducten waren. Ze merkte dat haar lichaam gevoelloos werd. “Het onvermogen om mijn eigen lichaam te beheersen was volkomen angstaanjagend. Ik had me nog nooit eerder, zelfs als kind niet, fysiek geïntimideerd gevoeld door iets of iemand. Ik was een atleet. Maar nu had ik geen controle meer over mijn ledematen.”