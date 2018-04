Skireis van Emma in ‘Thuis’ krijgt dodelijke afloop en is de start van nieuwe serie ‘Secrets’ HL

11u14 1 Showbizz In ‘Thuis’ is Emma (Elise Roels) met haar laatstejaars op skireis vertrokken en die zal dramatisch aflopen. Eén van de klasgenoten sterft. Hoe dat kon gebeuren, komt de kijker niet in de Eén-soap te weten. Dat mysterie en de nasleep ervan worden exclusief verteld in de nieuwe reeks ‘Secrets’.

In de eerste spin-off van ‘Thuis’, die vanaf maandag 16 april online en elke vrijdag ook op Eén te bekijken valt, worden de levens van enkele studenten overhoop gehaald wanneer hun vriend na een val door een raam sterft. Volgens de politie en de school gaat het om een dom ongeval veroorzaakt door alcohol en drugs. Maar de scholieren twijfelen en ontdekken gaandeweg dat het misschien toch geen ongeluk was. Maar wat was er dan wel gebeurd? Een mysterieuze blogger onderzoekt de zaak en uit zware verdachtmakingen, die niet zonder gevolgen blijven. Suspense verzekerd dus in ‘Secrets’!

Extraatje

Trouwe ‘Thuis’-fans zullen in de nieuwe reeks zeker Emma (Elise Roels) en haar vriendin Nicky (Annabet Ampofo) herkennen. “’Secrets’ is een extraatje voor de ‘Thuis’-kijker, maar mikt zich zeker niet alleen op de trouwe soapfans”, zegt Elise. “Ook wie niet dagelijks naar ‘Thuis’ kijkt, zal het verhaal in ‘Secrets’ probleemloos kunnen volgen. Dat je geen voorkennis nodig hebt, was het opzet. Het gaat om twee losstaande verhalen. Ik speel wel opnieuw Emma, weliswaar met andere tegenspelers. De ploeg bestond bijna volledig uit leeftijdsgenoten en dat zorgde er mee voor dat het elke dag op de set lachen en fun was. Ook al moesten we door de dood van Maarten ook zware scènes met veel verdriet spelen. Om die switch van fun naar tranen te maken: dat was niet altijd even simpel. Sommige heftige scènes kropen echt wel in de kleren. Ik pakte mijn rol vaak mee naar huis en moest echt leren om daar de knop om te draaien.”

Springplank

‘Secrets’ start pas maandag 16 april, maar wie nu al een paar beelden van de nieuwe reeks wil zien, moet de nieuwe videoclip van Olivia Trappeniers met dj BVD KULT bekijken. ‘Let you go’ werd vandaag gelanceerd en wordt de titelsong en begingeneriek van ‘Secrets’. Leuk detail: in de regisseurstoel zat een straf duo: Adil el Arbi en Bilall Fallah, de bad boys van ‘Patser’. Olivia nam anderhalf jaar geleden aan ‘The Voice’ deel, maar viel al na de eerste live-show af. De zangeres won vorig jaar wel de eerste editie van ‘Rising Star’ op MNM. Regi merkte haar toen op en nam met haar als OT de single ‘I Have A Heart’ op, na 15 weken in de Ultratop goed voor goud.

“Die talentenjacht was een goede springplank en leerschool voor mij”, zegt Olivia. “Dankzij ‘Secrets’ mag ik voor het eerst ook acteren, want ik figureer in een paar scènes. Dat ik ook het titelnummer mocht maken, is helemaal te gek! Een mooi compliment en het beste bewijs dat je ‘The Voice’ niet hoeft te winnen om toch een mooi muziekverhaal te schrijven. Ik ben blij dat alles toch in de juiste plooi is gevallen en hoop dat ‘Secrets’ even straf wordt als ‘Thuis’. Ik ben in elk geval al fan. (lacht)”

Info: ‘Secrets’ start op maandag 16 april met dagelijkse afleveringen van vijf minuten online te volgen op een.be, MNM.be, via de Facebookpagina van Secrets, het YouTube-kanaal van Eén en VRT NU. Op vrijdag worden alle afleveringen van de week om 23u25 op Eén uitgezonden.

