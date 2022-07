“Skipak met donzen veren bij 35 graden”: puffen en zweten op de set van kerstfilm 'De Familie Claus 3'

BV IN BEELD. Cowgirls Julie Vermeire, Kim Van Oncen en Véronique De Kock wanen zich in de Far West op première ‘Weekend Cowboys’

Vanavond vond in Theater Elckerlyc in Antwerpen de première plaats van ‘Weekend Cowboys’, een komisch theaterstuk met in de hoofdrol onder anderen Sven De Ridder, Herman Verbruggen en Ianthe Tavernier. Op de rode loper verscheen heel wat bekend volk. Niet in cowboyoutfit, maar in gedachten zaten ze wel in de Far West.

14 juli