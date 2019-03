Situatie tussen Annelies en Joris beroert ‘Blind Getrouwd’-kijkers op Twitter: “Wees nu eens content!” DBJ

12 maart 2019

15u46 0 Showbizz In de ‘Blind Getrouwd’-aflevering van gisteren werd duidelijk dat de kloof tussen Joris en Annelies steeds dieper wordt. De Antwerpse jongeman kocht tientallen witte rozen voor zijn vrouw, maar die was daar niet mee opgezet. “Hij verstikt me”, klinkt het. Ook bij de kijkers lopen de meningen uiteen over wie nu gelijk heeft in de kwestie.

Joris filmde zichzelf met zijn telefoon toen hij ‘s avonds laat tientallen witte rozen in de lavabo van de badkamer klaarlegde voor zijn vrouw. Toen Annelies de volgende dag wakker werd en de rozen in de badkamer van hun appartement zag liggen, was het enige dat ze kon uitbrengen dat het er niet zo veel moesten zijn en dat ze geen vaas had.

Al enkele afleveringen lang geeft de Limburgse aan dat ze de verliefde gevoelens nog niet kan beantwoorden en dat ze tijd nodig heeft. Joris daarentegen springt met beide voeten vol in het avontuur en wil volledig gaan voor zijn relatie met Annelies. Maar hoe meer moeite hij lijkt te doen, hoe verder Annelies zich van hem verwijdert. Veel ‘Blind Getrouwd’-kijkers nemen een duidelijke stelling in.

“Psychopaat”

“Ze zegt amper ‘dank u’ en legt de rozen nadien als een verwend nest op de grond? Stop ermee Joris, ze trekt toch op niets”, klinkt het onder meer over Annelies. Of “Wees eens content!” en zelfs “Ze is een psychopaat”. De kijkers raken niet uitgepraat over het bloemenincident. “Legt ze die nu serieus op de grond?”, valt er bijvoorbeeld te lezen. En “Ik ben blij dat ze eens een goeie stoemp krijgt” (de twee gingen ook samen boksen, red.).

Volgens mij is Annelies ne psychopaat... Geen knuffels willen krijgen maar wel ne fucking knuffel 'Fritz' noemen en der een rollenspel mee spelen?! #blindgetrouwd pic.twitter.com/kW7kPuSJuz Michelle Goyvaerts(@ Love_InYourHead) link

Teveel bloemen.



Natuurlijk.



Hij raakt u al niet aan: zijt nu eens met iets content.#blindgetrouwd AnoukPannenkouk™(@ AnoukMi) link

Legt die nu serieus die bloemen op de grond???? #blindgetrouwd Nami(@ Namitjuh) link

Dussss annelies krijgt rozen, zegt amper danku en legt die nadien als een verwend nest op de grond EN ZELFS DAN GAAT JORIS DIE VOOR HAAR NOG IN EEN EMMER ZETTEN EN DIE STEELTJES ZORGVULDIG AFKNIPPEN???? stop man, she's trash. #blindgetrouwd Morane Vermeiren(@ MoraneVermeiren) link

Ik weet niet waarom, maar ik vind het eigenlijk leuk dat Annelies efkes ne goeie stoemp krijgt.



(Waarop uiteraard weer efkes een les anatomie volgt over de locatie van schouder en oor.)#blindgetrouwd AnoukPannenkouk™(@ AnoukMi) link

Vermoeiend

Ondanks de vele harde commentaren op de reactie van Annelies, zijn er evenveel kijkers die haar heel goed begrijpen. “17 ongekuiste boeketten in de lavabo als ze net gezegd heeft dat hij te verstikkend is? Komaan Joris...”, klinkt het bijvoorbeeld. Of “Joris is een ‘deb’, dit kunnen ze Annelies toch niet aandoen?” Veel kijkers snappen het gedrag van Joris niet. “38420 boeketten rozen aan Annelies geven nadat ze al 38420 keer aangaf dat ze zich wat verstikt voelt, dan ben je een idioot” of “Ik vind Joris minstens zo vermoeiend als Annelies met zijn gepush.”

Kunnen ze niet in extremis Joris vervangen? Bij ons hebben we een woord die zijn lading dekt ; een dep ! DIT kunnen ze Annelies toch niet meer aandoen? #blindgetrouwd joris #blindgetrouwd stijn desoete(@ sdesoete) link

Joris die 38420 boeketten rozen aan Annelies geeft nadat ze al 38420 keer aangaf dat ze zich wat verstikt voelt #blindgetrouwd pic.twitter.com/KN9ndaDRWB Iris(@ irisgeerardyn) link

“Het voelt voor mij wat verstikkend, kan het mss beetje minder?”

Dag erna 17 ongekuiste boeketten witte rozen in uwe lavabo.

“Vond ik wel lachen haha”



Unpopular opinion: ik vind Joris minstens zo vermoeiend als Annelies met zijn gepush #blindgetrouwd DomiVoorDeVrienden(@ DominiqueBll) link

“Ik heb het gevoel dat je me verstikt in de relatie.”

Oke, dan koop ik u 1000 rozen!

Oh Joris 🤦🏼‍♀️ #blindgetrouwd pic.twitter.com/nTCjrzX4kS Tatjana Wallays(@ TatjanaWallays) link