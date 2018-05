Sitcom 'Roseanne' onmiddellijk stopgezet na racistische tweet van hoofdrolspeelster DBJ

29 mei 2018

20u19 0 Showbizz 'Roseanne', de populaire sitcom op de Amerikaanse zender ABC, is stopgezet. De zender nam de beslissing nadat hoofdrolspeelster Roseanne Barr (65) de voormalig adviseur van Barack Obama had vergeleken met een aap.

Valerie Jarrett is afro-Amerikaanse en moslima. 'Muslim brotherhood & planet of the apes hebben een baby-vj", aldus Barr, doelend op de initialen van Jarrett. Even later kwam de actrice en comédienne met een nieuwe tweet, waarin zij haar verontschuldigingen aanbood. "Mijn excuses voor Valerie Jarrett en alle Amerikanen. Het spijt mij echt dat ik een foute grap heb gemaakt over haar politieke werk en haar uiterlijk. Ik zou beter moeten weten. Vergeef me, mijn grap getuigt van slechte smaak."

Die excuses kwamen te laat, want de zender heeft nu haar sitcom stopgezet. "Roseanne's Twitter-verklaring is weerzinwekkend, afstotelijk en helemaal niet conform onze waarden", verklaart ABC-zenderbaas Channing Dungey. "We hebbendus besloten haar show te annuleren. "

Roseanne is een uitgesproken fan van Donald Trump. Daarmee is ze een uitzondering in Hollywood. Veel bekenden uit de film- en televisiewereld keren zich tegen de politiek van de Amerikaanse president.

Roseanne Barr on Twitter I apologize to Valerie Jarrett and to all Americans. I am truly sorry for making a bad joke about her politics and her looks. I should have known better. Forgive me-my joke was in bad taste.

Roseanne Barr on Twitter I apologize. I am now leaving Twitter.