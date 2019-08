Siska Schoeters verzoent zich met Pieter Aspes vrouw Tamara na ‘golddigger’-uitspraak: “Ik wil zeker een glaasje rosé gaan drinken met haar” Redactie

06 augustus 2019

06u01

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz De emotionele uitval van Tamara (52), sinds begin dit jaar de echtgenote van Pieter Aspe (66), in Dag Allemaal zindert na. Siska Schoeters (37) legt nu uit waarom zij Tamara op tv een fortuinjaagster heeft genoemd, en dat kan die laatste wel appreciëren.

Ziek is ze ervan geweest. Letterlijk. Zo vertelde mevrouw Pieter Aspe in Dag Allemaal over alle krenkende opmerkingen die ze de voorbije maanden moest slikken over haar huwelijk met de successchrijver. “En Siska Schoeters heeft mij nog het meest gekwetst!” brieste Tamara. “In haar rubriek ‘Koekskes en Boekskes’ in ‘Iedereen Beroemd’ noemde ze mij tot drie keer toe een golddigger. Welk recht heeft zij om zo’n oordeel over mij te vellen? Daar word ik pissig van. Ik hoop écht dat ik haar nooit tegen het lijf loop.”

‘Niet serieus’

Na het lezen van Tamara’s emotionele boodschap wil Siska het een en ander verduidelijken. “In ‘Koekskes en Boekskes’ kijk ik op een licht ironische manier naar de verhalen en doe ik er nog een schepje bovenop”, schrijft Siska op haar sociale media. “Wat ik er extra bij vertel, moet zéker niet serieus genomen worden. Ik ken Pieter Aspe en Tamara Hanegraaf niet persoonlijk. Ik heb ook geen enkele mening over hun relatie. Als ik speciale verhalen lees over een vreemde huwelijksreis of over extravagante cadeaus, zal ik daar, zoals veel lezers, eens om lachen. Dat hoort er wat bij als je dit soort verhalen vertelt. Dat is alles. Verder wens ik hen een prachtig en gelukkig leven toe. En ik drink, als ik hen deze zomer tegenkom, graag met hen een glas rosé. Pieter betaalt dan wel.” (lacht)

Wanneer we Tamara de woorden van Siska voorleggen, reageert ze enigszins opgelucht. “Ik apprecieer ten zeerste wat Siska nu zegt. Het doet deugd om te horen dat ze het eigenlijk niet slecht ­bedoelde. Ik snap ook dat ­sommige zaken wel eens uit de context worden gerukt. Als ik Siska tegenkom, wil ik met plezier met haar een glaasje rosé drinken.”

Te veralgemenend

Tamara wil nog even van de gelegenheid gebruikmaken om iets recht te zetten. Ze noemde de Bruggelingen in Dag Allemaal ‘de boeren van West-Vlaanderen’. “Die uitspraak verdient toch enige nuance”, zegt Tamara. “Het was niet zo veralgemenend bedoeld als het overkwam. Ik heb wel een aantal negatieve ervaringen gehad in Brugge, maar ik wil zeker niet iedereen over dezelfde kam scheren. Je hebt nu eenmaal overal goede en slechte mensen.”