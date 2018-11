Siska Schoeters verlaat Studio Brussel en wordt ‘Madam’ bij Radio 2 TDS TK

08 november 2018

16u09

Na 15 jaar bij Studio Brussel neemt Siska Schoeters begin januari afscheid van de zender. Ze blijft wel bij de openbare omroep: ze maakt de overstap naar Radio 2, waar ze een van 'De Madammen' zal worden.

Begin januari neemt Britt Van Marsenille afscheid van Anja Daems en Cathérine Vandoorne bij ‘De Madammen’. De Radio 2-luisteraars zullen Britt echter niet moeten missen: ze blijft een vertrouwde stem binnen de zender. Samen met een team van Radio 2-collega’s zal Britt deze zomer een nieuw wekelijks programma maken. Daarnaast staat er ook nog televisiewerk op het menu: samen met Thomas Vanderveken en Jan Van Looveren werkt ze aan ‘Factcheckers’, een nieuw programma voor Eén.

Anja en Cathérine blijven gelukkig niet alleen achter. Niemand minder dan Siska Schoeters wordt de nieuwe ‘Madam’ naast Anja en Cathérine. Ze neemt afscheid van Studio Brussel en meldt in een persbericht dat ze ‘trots en dankbaar terugkijkt op 15 jaar samenwerking’. “Ik ben blij dat ik de afgelopen 15 jaar veel heb gekregen, maar ook veel heb kunnen geven aan Studio Brussel”, aldus Siska. “Ik ben hier begonnen op mijn 21e en kan me geen leukere plaats inbeelden om op te groeien. Merci aan de luisteraars én de collega’s. Ik kom thuis uit een redelijk grote familie. Nu wil ik wel eens weten hoe die grootste familie eruitziet: spannend én exotisch!”

Leading Lady

Bij Studio Brussel wensen ze Siska alle succes. “Ik heb het voorrecht gehad om 15 jaar lang Siska als collega bij Studio Brussel van dichtbij gekend te hebben”, aldus nethoofd Jan Van Biesen. “Van in het begin als presentatrice van De Afrekening tot de leading lady die ze jarenlang voor onze zender is geweest. Met heel veel trots en dankbaarheid kijk ik terug op onze lange periode van vranke samenwerking. Bij Radio 2 krijgen ze er een unieke raspresentatrice en een topmadam bij. Bij Studio Brussel zetten we haar meteen in onze eregalerij.”

Schoeters stond erom bekend dat ze een polariserend kantje had achter de radiomicrofoon. Als ze presenteert, lopen er opvallend veel confronterende sms’jes binnen, vertelde ze vorig jaar in HUMO. “Dat is zo, en ik weet niet waarom. Blijkbaar vind je me geweldig, ofwel moet je me niet. Zolang er maar genoeg mensen zijn die me kunnen pruimen, vind ik het oké. Beter zo dan dat ik mensen volledig koud laat.” De andere ‘Madammen’ vinden dat alvast niet erg. “We kijken heel erg uit naar de spitante speelsheid die Siska in het programma zal brengen”, klinkt het.

Glazen Huis

Siska Schoeters zette haar eerste stappen bij Studio Brussel in 2003, als presentatrice van ‘De Afrekening’. In het najaar van 2007 werd ze sidekick van Tomas De Soete in zijn avondprogramma. In Vlaanderen verwierf ze pas echt bekendheid aan het einde van dat jaar, toen ze een van de eerste drie presentatoren was die zich liet opsluiten in Het Glazen Huis. Ze was in totaal acht keer een van de gezichten van de Music For Life. Tussen 2012 en 2016 nam ze bij Studio Brussel het ochtendblok voor haar rekening, en sinds 2014 werkt ze ook regelmatig voor televisie. Momenteel is ze sidekick in ‘De Ideale Wereld’ en is ze te zien in haar rubriek Koekskes en Boekskes in ‘Iedereen beroemd’.

Schoeters is intussen tien jaar samen met presentator Thomas De Soete. Ze hebben samen een zoontje, Lucien, en een dochtertje Minnie. Ze is ook plusmama van zijn kinderen Leon (11) en Margha (9).