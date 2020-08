Siska Schoeters verdedigt Linde Merckpoel na kritiek: “Laat ons een beetje zachter zijn voor elkaar alstublieft” TDS

17 augustus 2020

09u46

Bron: Radio 2 0 Showbizz Siska Schoeters (38) heeft gereageerd op de Siska Schoeters (38) heeft gereageerd op de negatieve reacties die haar radiocollega en goede vriendin Linde Merckpoel (35) heeft ontvangen. In een openhartige Instagram-post gaf Linde onlangs toe dat ze niet op een roze wolk zit tijdens de zwangerschap van haar eerste kindje. “Ik heb al serieus gevloekt, gehuild en gepanikeerd de laatste tijd. Er komt namelijk iets gigantisch op mij af wat ik niet kan inschatten, iets wat mij schrik aanjaagt en wat heel mijn leven finaal overhoop gaat halen”, schreef ze. Er kwam zoveel respons dat Siska Schoeters haar nu een hart onder de riem steekt.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Oh baby, ik ben zo trots op je”, schrijft Siska Schoeters in een open reactie op de website van Radio 2. “Ik las het interview van mijn vriendin en lieve Lindecollega in de Standaard. En ik dacht: oh schoon, goei interview, baby. Ik stuurde haar dat ik trots op haar was. En dan sloeg ik de krant toe.”

Siska vervolgt: “Vandaag lees ik dat ze daar heel veel reactie op krijgt. Zowel positieve als negatieve. En natuurlijk onthoudt ze alleen maar de negatieve. Want zo zijn wij, wij werken in de media, wij zijn gevoelig aan negatieve reacties. Ook al denken veel mensen dat wij uit plastic, steen, siliconen, botox en betaalde partnerships bestaan. Jij vindt turkoois misschien een mooie kleur. En Linde misschien niet. Misschien slaap jij liefst ondersteboven hangend aan een verroeste buis. En misschien vindt Linde dat minder aangenaam. Misschien was jij wel graag zwanger. En Linde niet. Jij mag dat allemaal. Maar Linde ook. Want weet je: iedereen ter wereld levert een gevecht. Iedereen.”

‘Zachter zijn’

Siska wil iedereen ook oproepen om verdraagzamer te zijn. “Het is daarbuiten al zo knetterhard. Laat ons een beetje zachter zijn voor elkaar alstublieft”, laat ze weten. “Elk verhaal mag verteld worden, ook al herken jij je er dan niet per se in. Van de roze, bruine of gifgroene wolk. Van bewust/onbewust, van moeten maar niet willen, van willen maar niet kunnen, omgekeerd ook. Van wat dan ook. Het moet niet, maar als iemand dat wil doen, dan mág dat.”

“Vrijheid blijheid, ken je dat?”, klinkt het nog. “Mensen zeggen dat zo. Leven en laten leven. Dat we nog lang mogen mogen. En schol, en als ge niet drinkt dan blijft het vol. Dat zijn gezegden, uitspraken, platitudes, noem het kind zoals je wil. Maar allemaal waar. Lieve Linde, een groot drievoudig Radio 2 Zomerhit-winnaar fluisterde me ooit eens in mijn oor: ‘Je bent no-hoo-hooit alleen.’ Vergeet dat niet. Ik ga dan nu ondersteboven aan een verroeste buis hangen.”

(lees verder onder de foto)

Veel reactie

Merckpoel kroop via Instagram in haar pen nadat er heel wat reacties gekomen waren op een interview dat ze gaf aan de krant De Standaard. Daarin vertelde de vijf maanden zwangere presentatrice dat ze al in de rouw is geweest om de dingen die ze zal moeten opgeven, wanneer ze in december mama wordt. “Ja, de baby is gepland en uiteraard verlangen m’n vriend Jef en ik naar dat kindje, maar op dit moment overheerst het ­gevoel dat ik vooral veel moet afstaan”, vertelde ze. “’Je krijgt er veel voor terug”, verzekert iedereen, maar ik kan me daar nog niets bij voorstellen. Het klinkt erg, maar ik ben echt in de rouw geweest over wat ik mogelijk allemaal zal moeten opgeven. Ik voel me vooral een drager, eigenlijk. Een reci­piënt. Als ik in de spiegel kijk, herken ik mezelf niet.”

Door die uitspraken kreeg de voormalige StuBru-stem heel wat kritiek. “Sommige mensen noemden mij een verwend nest”, klonk het. “Hoe durfde ik droevig zijn, hoe haalde ik het in mijn hoofd om te vertellen dat ik me vaak slecht voel over dat gekke lijf en dat gekke leven dat ik niet meer onder controle lijk te hebben sinds er iets in mij groeit? Totaal respectloos voor de pijn van mensen die - na vele pogingen - niet zwanger kunnen worden. Arrogante trut. Ik zou dankbaar moeten zijn voor het fantastische mirakel dat mij overkomt.”

LEES OOK:

Linde Merckpoel beleeft zwangerschap niet op roze wolk: “Het maakt me vaak radeloos, onzeker en droevig”

Wat is er aan de hand bij Studio Brussel? Zender verliest luisteraars én gezichten