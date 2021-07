Siska Schoeters presenteert deze zomer twee grote muziekshows op Eén: “Ik zie mezelf niet als de leading lady van de VRT”

Voor het tweede jaar op rij is een groot publieksevent op 11 juli – de Vlaamse feestdag – niet mogelijk, en dus trekt het Eén-muziekprogramma ‘Vlaanderen feest’ opnieuw naar een locatie aan de Schelde, waar de populairste Vlaamse artiesten – denk aan Regi, Niels Destadsbader en Camille – een intieme show geven. Nieuw dit jaar is dat niet Peter Van de Veire maar Siska Schoeters alles aan elkaar praat. “Peter werkt sinds vorige zomer voor SBS, het moederbedrijf achter Play4 en Play5, en doet daarom buiten het Eurovisiesongfestival geen tv-werk meer voor de VRT”, aldus Siska in Story. “En dus hebben ze bij Eén gevraagd of ik het zag zitten om de presentatie over te nemen. Ik vond dat een hele eer. Of ik net als Peter ook ga zingen tijdens de show? Ik denk niet dat iemand daarop zit te wachten. Al ga ik uiteraard wel mijn eigen draai geven aan de presentatie.”