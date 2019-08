Siska Schoeters presenteert de Radio 2 Zomerhit: “Ik ontmoet nu heel andere artiesten dan bij Studio Brussel”



18 augustus 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Siska Schoeters (37) presenteert zondag samen met Bart Peeters de Radio 2 Zomerhit, en vanaf september zit ze weer achter de microfoon met De Madammen. Gedaan met relaxen dus, maar ze is tevreden. “Ik heb veel tijd doorgebracht met mijn kindjes en slaap ingehaald. Alles waar een vakantie voor dient, dus”, vertelt ze in het weekblad Story.

Neemt Niels Destadsbader voor de derde keer op rij de Radio 2 Zomerhit mee naar huis? Of gaat de award dit jaar naar Regi of nieuwkomer #LikeMe? Zondag 18 augustus kennen we het antwoord. De muziekshow wordt live uitgezonden op Eén en presentator Bart Peeters krijgt het charmante gezelschap van Siska Schoeters, die backstage de artiesten interviewt. Het is intussen een jaar geleden dat zij Studio Brussel inruilde voor Radio 2, waar ze samen met Anja Daems en -Cathérine Vandoorne De Madammen vormt. “Ik heb nog nooit zo’n grote awardshow gepresenteerd”, vertelt Siska. “Ik voel dus wel wat spanning, maar dat is gezond. Dat zorgt ervoor dat je extra gefocust bent.”

En met Bart Peeters heb je een ervaren rot naast je.

Dat maakt de ervaring des te leuker. Vier jaar geleden hebben we al eens een talkshow gepresenteerd op Eén, maar sindsdien hebben we niet meer samengewerkt. Het is heel comfortabel om iemand als Bart aan je zijde te hebben. Hij doet niets liever dan zijn tips delen en bovendien is hij iemand die goed voorbereid aan zo’n show wil beginnen. Daar hou ik van.

Wie verdient volgens jou de Radio 2 -Zomerhit?

Ik weet dat het heel flauw is om te zeggen dat je als presentatrice onpartijdig moet zijn, maar ik vind het dit jaar echt moeilijk om te kiezen. Niels kan voor de derde keer winnen, maar Belle Perez voor de vijfde keer. Voor haar zou het de kers op de taart zijn tijdens haar twintigjarig jubileum. En het is zo’n toffe madam. Ja, ik ontmoet nu allemaal andere artiesten dan bij Studio Brussel. Ook nieuwkomer Metejoor verdient het, net als Laura Tesoro, toch een van onze grootste Vlaamse popsterren. Voor iedereen valt iets te zeggen.

Maar aangezien alles afhangt van de stemmen van het publiek, is de kans groot dat Niels wint.

Ja, die heeft een grote fanbasis, of beter gezegd een stemmenkanon aan verliefde meisjes (lacht). Dat speelt serieus in zijn voordeel.

De Radio 2 Zomerhit betekent meteen het einde van je vakantie...

Maar ik heb ervan genoten. Het was fijn om even geen druk te voelen, want naast Radio 2 heb ik ook gewerkt voor ‘Iedereen Beroemd’, ‘De Ideale Wereld’, ‘Schoeters & Bellen’ en mijn nieuwe tv-programma. Allemaal heel toffe dingen waar ik geen nee op kon zeggen.

Zijn jullie weggeweest?

We zijn naar zee geweest en naar Italië. Ik heb veel tijd doorgebracht met mijn kindjes, met vrienden kunnen afspreken en veel slaap kunnen inhalen. Alles waar een vakantie voor dient (lacht).

Ben je dan ook minder streng, zoals veel ouders?

De kinderen mogen bijvoorbeeld elke dag een ijsje, ja. Soms zelfs twee. Ik zeg dan toch makkelijker: “Tuurlijk schatje, neem maar. Het is vakantie.” Het is de bedoeling dat iedereen ontspant, al moeten ze wel nog altijd luisteren en beleefd zijn.

En straks komt de dagelijkse ochtendrush er weer aan.

Die gaat aan mij voorbij. Ik sta altijd vroeg op zodat ik om zeven uur op de redactie van Radio 2 ben. Tomas (De Soete, haar partner, red.) zorgt dan voor de twee kindjes. Als zijn oudste twee er ook zijn, komt een vriendin helpen met het aankleden van de kleintjes en hen weg te brengen naar school en de crèche. Het plannen is wat gepuzzel, maar dat is bij alle gezinnen zo.

Je hebt geen spijt dat de vakantie er weer op zit?

Goh, je kan niet je hele leven vakantie hebben, hé. De kinderen vinden het ook wel leuk om de draad van hun ‘gewone’ leven weer op te nemen. Lucien kan opnieuw met zijn vriendjes spelen en Minnie kan weer naar de crèche voor ze in september naar school gaat. Zelf heb ik ook veel zin om aan mijn tweede seizoen bij De Madammen te beginnen. De luisteraars geven mij een heel welkom gevoel.

Bij De Madammen verdiep je je in verschillende onderwerpen. Heb je al veel bijgeleerd?

Ja, mijn wereld is een stuk groter geworden en dat is een geweldige verrijking. Van religie over astrologie tot psychologie. Als dat nodig is, kan ik mijn vriendinnen nu overal raad over geven.