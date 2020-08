Siska Schoeters over moeilijke start bij StuBru: “Staan huilen in de gang” TK

23 augustus 2020

08u03

Bron: Het Nieuwsblad 3 Showbizz Intussen is ze een meer dan gevestigde waarde in de radiowereld, maar Siska Schoeters (38) moest ooit net als iedereen via ‘start’ passeren. En die beginjaren bij Studio Brussel liepen niet meteen van een leien dakje, vertelt ze in Het Nieuwsblad. “Ze bleven maar zeggen dat ze niet overtuigd waren.”

Schoeters startte in 2003 bij StuBru, waar ze op woensdagmiddag De Afrekening mocht presenteren. “De eerste vijf jaar bij Studio Brussel waren waarschijnlijk mijn moeilijkste jaren”, blikt Siska terug. “Ik kreeg geen contract, mensen die na mij kwamen kregen er wel een. Ik was nochtans de vaste invaller, maar vijf jaar lang bleven ze zeggen dat ze niet overtuigd waren. Ze zagen het niet. Ik heb nog staan huilen in de gang. De hele zomer had ik het ochtendblok gepresenteerd, maar na de vakantie moest ik terug naar één dag per week presenteren. Ook financieel was dat niet makkelijk. Pas in 2007 kreeg ik mijn vast contract en mocht ik meteen ook Music for Life doen. Maar ik ben nog zeer lang onzeker gebleven.”

Eind 2018 maakte ze de overstap naar Radio 2, en dat bevalt haar prima. “Ik maak niet echt andere radio, ik ben nog altijd gewoon Siska, zoals ik hier nu zit, maar dan wel met mijn radiostem aan. En ik voel me goed bij Radio 2. Er heerst ook een andere cultuur. Je krijgt er een sms van de baas als je iets goed gedaan hebt. Dat was ik niet gewoon.” Al botst het soms nog wel eens met het format van ‘De Madammen’. “Er zijn allerlei afspraken rond dat programma. Ik zou het leuker vinden als ik op een schoon radiomoment, als een miljoen mensen luisteren, geen monoloog van acht minuten over Thuis moet laten horen. Maar goed, dat is de deal.”

