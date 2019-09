Exclusief voor abonnees Siska Schoeters: “Onlangs las ik ergens dat ik superarrogant ben, ik was daar een halve dag niet goed van” CD

11 september 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Nu Lucien (8) en Minnie (2,5) wat ouder worden, kan mama Siska Schoeters (37) haar sterkste wapens op hen loslaten: communicatie en humor. Het is haar manier om problemen op te lossen en de kinderen mensenkennis mee te geven. Want straffen, daar gelooft ze niet in.

Siska Schoeters is de nieuwste naam in het rijtje bekende mensen met een eigen kledingcollectie. In haar geval gaat het om een kinderlijn die ze uitbracht met het modelabel mundo melocotón. “Ik speelde al langer met het idee, en via mijn manager kwam ik in contact met Dauwke, de vrouw achter dat Belgische label. Er was meteen een klik. Ze vroeg me om alle kleren van mijn kinderen mee te nemen waar ik blij van word. En dat was de start van een collectie die speels is zonder kinderachtig te zijn, en makkelijk te combineren en te wassen.”

Wat mij vooral opvalt: alle stukken zijn unisex.

“Ik ben tegen hokjesdenken. Lucien vindt roze bijvoorbeeld supermooi. Eerst had hij schrik voor de reactie van zijn vrienden, juist omdat roze vaak met meisjes wordt geassocieerd. Mijn reactie was: ‘Wie heeft ooit beslist dat een roze trui enkel voor meisjes is? Ook jongens mogen dat dragen!’ Ondertussen vindt hij het eigenlijk een heel coole kleur, ook omdat veel skaters dat dragen.”

Je vertelde eerder al dat Lucien heel gevoelig is.

“Ja, in zijn hoofdje kan het soms wat vastzitten. Dat had ik als kind ook. Wat in de war zijn, jezelf raar vinden. Ik probeer hem te leren dat dat niet erg is. Dat het hem zelfs siert. Onlangs had ik zo’n gescheurde jeans aan en Minnie zei: ‘Mama, je broek is gescheurd.’ Ik antwoordde met een kwinkslag: ‘Ja, mama moet al haar geld afgeven aan kleertjes en eten voor jullie. Ik heb geen centjes voor nieuwe kleren voor mezelf’. Waarop Lucien begon te wenen omdat hij dat zo erg vond... Ik heb hem echt moeten geruststellen dat het een grapje was (lacht). Ach, van mij moet hij niet harder worden.”

