Siska Schoeters is op dieet: “Ik werd dood­ongelukkig van de eerste beelden van ‘Durf te vra­gen’” BDB

17 september 2020

11u00

Bron: HUMO 0 Showbizz ‘Durf Te Vragen’-presentatrice Siska Schoeters (38) heeft de zogenaamde roze wolk waarop je zit als moeder nooit ervaren. “Mijn dochter Minnie slaapt al vier jaar niet door”, vertelt ze in een dubbelinterview met voormalig Studio Brussel-collega Linde Merckpoel (35) in HUMO. In datzelfde gesprek vertelt het Eén-gezicht ook waarom ze momenteel op dieet is.

Toen Linde Merckpoel bakken kritiek kreeg nadat ze in een interview had gezegd dat ze niet op een roze wolk zat tijdens haar zwangerschap, sprong Siska meteen voor haar in de bres. “Ik heb zelf die wolk welgeteld zeven uur ervaren: de eerste zeven uur nadat Minnie was geboren, en ze sliep", vertelt Schoeters in HUMO. “Daarna heeft ze nooit meer doorgeslapen. Ze doet dat al vier jaar niet. Ik ben net nog met haar naar een crazy witch woman geweest. Ik heb echt alles al geprobeerd. Bij Lucien (9) is er zelfs nooit sprake geweest van een wolk, alleen maar van paniek. Iedereen zei: ‘Volg gewoon je buikgevoel.’ Maar de eerste vijf jaar was het enige wat mijn buik zei: ‘Ik weet het niet, want ik heb nog nooit een baby gehad.’”

Schoeters geeft in het gesprek ook mee dat ze momenteel op dieet is. “Ik werd dood­ongelukkig toen ik de eerste beelden van ‘Durf te vra­gen’ zag (het Eén-programma dat Siska op dinsdagavond presenteert, red.). Iedereen zei wel: ‘Je hebt zoveel uitstraling!’ Maar ik dacht alleen maar: ik ben te dik. Dan kan ik bleiten, of ik kan ervoor zorgen dat ik bij het volgende tv­-programma weer blij ben met de Siska die in beeld verschijnt. Dus zit ik nu aan de vanillepap.”

